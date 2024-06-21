快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

扭轉文化沙漠惡名 雲林縣12場藝文活動今起接力登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣過去曾被外界評為文化沙漠，為扭轉惡名，縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」，6月27日將放映電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。

因應AI時代來臨，羅佐良今天下午以自身經驗分享AI的定義、如何使用及未來趨勢，吸引對AI運用有高度興趣的民眾參加，羅佐良說，透過AI寫的文章比他自己寫的還好，可以說AI比多數人都還要強。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，全世界最關注的議題就是AI，如果不了解相關的內容，等於跟不上時代，「2024 YUNLIN麗音善影」藝文活動首場邀請羅佐良演講，不僅能讓民眾增加AI的知識，也與雲林邁向農工商科技大縣有關聯。

縣府新聞處指出，有感於雲林縣民對於藝文活動的大量需求，為讓縣民能接受最新最夯的知識，觀賞台灣最優質好看的電影，以及細細聆聽最優美的音樂表演，今年6月起至10月底舉辦「2024YUNLIN麗音善影」12場系列活動，每月辦理2至3場藝文活動，6月第二場活動將放映拿下多項國內外電影獎項的，《關於我和鬼變成家人的那件事》，報名請上連結https://www.surveycake.com/s/PaWKw

雲林縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」。記者陳雅玲／攝影

雲林 電影

延伸閱讀

高鐵雲林站後站開通最快要等4年後 紓解塞車雲林縣府將用此方式

超催淚！「金孫爆富攻略」票房破10億泰銖 觀眾哭爆

國民年金欠費死後無法領喪葬給付 雲林214人獲墊付

昇恆昌內湖旗艦店「限時2天《芭比》《蜘蛛人》電影免費看」！還有美食餐車進駐

相關新聞

台南民宿經營評鑑結果發表 36家民宿通過取得標章

台南市政府下午舉行民宿評鑑成果發表會，36家通過公約評鑑民宿業者獲頒「經營公約標章」，認證業者配合提升經營的自律及用心。...

扭轉文化沙漠惡名 雲林縣12場藝文活動今起接力登場

雲林縣過去曾被外界評為文化沙漠，為扭轉惡名，縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講...

南市北區首座多功能大和活動中心6/20啟用

臺南市北區第一座兼顧社區居民、銀髮長者及兒童福利需求的多功能活動中心—「大和社區活動中心」於20日啟用。 臺南市長黃偉哲表示，北區迎來一大喜事，活動中心一樓為社區居民活動空間，二樓為長照服務中心，三

冬夏都可以洗個舒服的澡 臺南市民捐行動沐浴車助街友

臺南市民許黃彩好女士捐贈1台行動沐浴車予臺南市政府，用實際行動關懷臺南街友，臺南市政府於20日舉辦捐贈儀式，感謝她的善行義舉。 臺南市長黃偉哲表示，沐浴車服務讓街友無論冬夏都可以洗個舒服的澡，對自身

「鵝油拌飯組」獨嘉亮相 15家嘉義市好店業者前進台北國際食品展

2024台北國際食品展26至29日在南港展覽館二館開展，嘉義市府上午舉辦「嘉傳好伴手幸福好滋味」行前記者會，市長黃敏惠領...

國民年金欠費死後無法領喪葬給付 雲林214人獲墊付

雲林縣有214位經濟弱勢民眾欠繳國民年金保險費，死後家屬無法領取喪葬補助，縣府媒合雲林縣上智儲蓄互助社協助，將由互助社代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。