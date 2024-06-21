扭轉文化沙漠惡名 雲林縣12場藝文活動今起接力登場
雲林縣過去曾被外界評為文化沙漠，為扭轉惡名，縣府今年6月至10月將舉辦12場藝文活動，主題涵蓋電影欣賞、音樂表演、藝文講座，鎖定目前最夯的AI話題，今首場邀請提供智慧製造整合服務的佳研智聯公司總經理羅佐良專題演講「AI時代，你跟上了嗎？」，6月27日將放映電影《關於我和鬼變成家人的那件事》。
因應AI時代來臨，羅佐良今天下午以自身經驗分享AI的定義、如何使用及未來趨勢，吸引對AI運用有高度興趣的民眾參加，羅佐良說，透過AI寫的文章比他自己寫的還好，可以說AI比多數人都還要強。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，全世界最關注的議題就是AI，如果不了解相關的內容，等於跟不上時代，「2024 YUNLIN麗音善影」藝文活動首場邀請羅佐良演講，不僅能讓民眾增加AI的知識，也與雲林邁向農工商科技大縣有關聯。
縣府新聞處指出，有感於雲林縣民對於藝文活動的大量需求，為讓縣民能接受最新最夯的知識，觀賞台灣最優質好看的電影，以及細細聆聽最優美的音樂表演，今年6月起至10月底舉辦「2024YUNLIN麗音善影」12場系列活動，每月辦理2至3場藝文活動，6月第二場活動將放映拿下多項國內外電影獎項的，《關於我和鬼變成家人的那件事》，報名請上連結https://www.surveycake.com/s/PaWKw。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言