台南民宿經營評鑑結果發表 36家民宿通過取得標章

台南市政府下午舉行民宿評鑑成果發表會，36家通過公約評鑑民宿業者獲頒「經營公約標章」，認證業者配合提升經營的自律及用心。民眾可以上台南市觀光旅遊局官網查詢有標章民宿。

台南有627家民宿，本次通過公約標章評鑑民宿業者總共有36家，透過教育訓練、輔導及初次審核後，再請嘉南大學黃輝雄副教授實地抽測評鑑。

觀光旅遊局長林國華表示，過去台南市民宿並沒有全面落實報稅，市長黃偉哲上任時台南民宿業總共登錄收益68億、6年不到已經增加到去年的128億。因為部分業者並沒有報稅，實際的營收應該更高。

台南市民宿經營公約主要4項要求，市府邀請嘉南藥理大學餐旅管理系黃輝雄副教授實地抽測評鑑，評鑑標準：

1:不主動提供一次性盥洗用品、落實垃圾分類減量。 2:要求住客晚上10點後降低音量並謝絕訪客、有室內遊樂設施場所做好隔音並設24小時聯繫窗口。 3:主動提供住客停車導引資訊並強化自我防災救災能力。 4:善盡民宿主人職責，協助推廣市民外交，協助住客認識府城文化與歷史特色。

黃輝雄表示，今年實地抽測評鑑業者在民宿經營，感到印象深刻，民宿大小其次，用心最重要。如七股區懷舊人家利用自家祖厝經營復古懷舊風格民宿，並用自家花園及菜園現摘現採的材料，自製餐點、純露、沐浴露等提供住客享用，讓住客有如回到自己老家的感覺。

中西區珍友愛民宿業者為便捷住客停車，於籌設民宿時期便積極向周邊停車場業者洽談專屬停車場，也會在旅客入住時利用小遊戲，讓住客深刻體會到民宿設計的各種巧思。中西區沿森漫島民宿業者聘請隔音檢測專業人士並花費數十萬進行隔音工程，避免民宿住客因度假住宿過度放鬆打擾周邊鄰居。

市長黃偉哲表示，台南民宿發展蓬勃，是全台民宿評鑒表現最好的地方，感覺特別有人情味、地方的特色，為了提升民宿的品質，設置公約標章，並請專家評鑑。台南旅遊旺季來臨，希望大家以最好的品質來迎接各地遊客。