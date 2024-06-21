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「鵝油拌飯組」獨嘉亮相 15家嘉義市好店業者前進台北國際食品展
2024台北國際食品展26至29日在南港展覽館二館開展，嘉義市府上午舉辦「嘉傳好伴手幸福好滋味」行前記者會，市長黃敏惠領軍15家嘉市好店業者參展，現場首度亮相三光米、湯城鵝行及義興嘉釀，共同開發聯名產品「鵝油拌飯組獨嘉風味」，帶著嘉義好物前進食品展。
嘉市15家好店特色伴手禮及業者：幸福嘉義米「三光米公司」；「林聰明沙鍋魚頭」；以在地水果製作果乾與和果子的「芋沺商行&芋沺菓子」；專營阿里山咖啡、禮盒曾獲德國紅點設計獎的「里響咖啡」；嘉義鵝製作鵝伴手禮「湯城鵝行」；台式糕點產品「大王千金」。
榮獲223年ITQI國際風味評審大賞二星的滴雞精「阿貴食品行」；傳承60年的阿潘肉包；傳承4代的2023台灣百大伴手禮「皇鶴蜂蜜」；以台灣米農作物為原料烘焙精品「阿久師」（統百食品）；用阿里山烏龍茶菁製成紅茶的台灣百大伴手禮「斐園茶莊」；曾獲2年英國世界柑橘類果醬大賽銅牌獎「渼橘客新鮮果優格專賣店」；傳承3代手工釀製「義興醬業」；獲獎無數「聖保羅企業公司」；傳統天然釀造工法「錦龍食品」。
黃敏惠說，市府作產業堅強後盾，與大家拚經濟、搶商機，建立嘉市城市品牌，協助業者拓展國際市場，率領產業嘉義隊參加台北國際食品展，26日在台北漢來大飯店舉辦國際媒合會，將有超過百家國內外通路業者參與。
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