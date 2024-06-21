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國民年金欠費死後無法領喪葬給付 雲林214人獲墊付

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣有214位國民年金被保險人因欠費死亡後無法請領喪葬給付，雲林縣上智儲蓄互助社將協助墊付欠費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣有214位國民年金被保險人因欠費死亡後無法請領喪葬給付，雲林縣上智儲蓄互助社將協助墊付欠費。記者陳雅玲／攝影

雲林縣有214位經濟弱勢民眾欠繳國民年金保險費，死後家屬無法領取喪葬補助，縣府媒合雲林縣上智儲蓄互助社協助，將由互助社代墊欠費，協助家屬請領喪葬給付。縣長張麗善建議中央應視物價波動調整喪葬給付。

國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，可請領喪葬給付，喪葬給付金額為9萬8805元，縣府社會處長林文志表示，近年來雲林有214位經濟弱勢被保險人，因無力繳納國民年金保險費，在死亡時，因積欠保險費，無法領取喪葬給付或遺屬年金。

張麗善表示，非常感謝上智儲蓄互助社針對雲林縣沒有辦法領取喪葬給付的弱勢民眾代為墊付，感謝他們的愛心與用心。

上智儲蓄互助社理事長郭央諶表示，很高興能有機會幫助經濟弱勢民眾，這項愛心行動符合社務宗旨，也歡迎各界加入互助社，響應公益。

雲林縣勞保年金被保險人至今年2月有6萬2千多人，所得未達一定標準有4千2百多人，214位死亡欠費民眾中5萬元以內103位，111位介於5萬至9萬8805元。

國民年金保險 雲林

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