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歐志成馬賽克創作達邦國小神話牆 傳承鄒族文化

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉義縣阿里山鄉達邦國小鄒族神話藝術牆近日完工，藝術家歐志成依據鄒族口述歷史大洪水避難逃到玉山的故事及神話，以馬賽克創作拼貼完成，除美化校園，也可做為鄒族歷史文化教材。

嘉義縣阿里山鄉達邦國小校長林進富接受中央社記者訪問表示，達邦國小是鄒族民族實驗小學，教授鄒族歷史是學校課程的一部分，今年利用「情境布置」的經費，邀請歐志成以馬賽克拼貼方式創作一堵4、5公尺長的鄒族神話藝術牆，6月中完工。

歐志成說，林進富向他描述鄒族大洪水傳說，族人為了避難逃到玉山，洪水退去族人從玉山往下遷移，建立各個部落，以及這個過程中衍生出的種種神話故事，以此為依據設計出這堵藝術牆，並以1個月的時間，用馬賽克拼貼而成。

歐志成表示，藝術牆構圖是玉山主峰及穿著傳統服飾的鄒族族人、男女老少往玉山遷徙，另外藝術牆旁的柱子，則描述「天神取火」的傳說，紅嘴黑鵯銜著火把飛躍的畫面，還有水鹿及帝雉漫步。

林進富說，從大洪水傳說時間之後，鄒族的歷史經口口相傳才較為明朗；描述大洪水傳說藝術牆是達邦國小情境教育的開端，他計畫將校園建築可利用的地方，都填滿鄒族元素。

歐志成強調，馬賽克的視覺效果明顯又持久，在有限的預算下可以把「餅」做到最大，嘉義地區8成以上學校的馬賽克公共藝術，幾乎都出自他手，「馬賽克」讓他不離開自己的興趣，又能維持生活。

歐志成畢業於文化大學美術系，原本專攻油畫但喜歡雕塑，師承台灣知名雕塑家蒲浩明，也是蒲浩明帶他進入馬賽克的世界，從事馬賽克創作已經28年。

鄒族

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