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用路人小心荷包失血 嘉市忠孝路與保建街口新增科技執法1處7月啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局在路口東側再增設1組科技執法系統，7月1日啟用。圖／警方提供
嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局在路口東側再增設1組科技執法系統，7月1日啟用。圖／警方提供

嘉市警局去年10月建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，今年元月1日啟用，統計至5月底，交通事故較去年同期減少43％。縣警局在路口東側增設1組科技執法系統，已完成驗收，將從7月1日起執法。

交通隊說，經交通事故碰撞構圖研析，嘉義市忠孝路與保建街路口車禍肇因，以側撞居多，為有效防制交通事故及保護用路人安全，在東側設置1組科技執法系統。對汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行，機車未依兩段式轉彎等違規，全天候蒐證取締。

經分析統計這處路口違規車輛，6月1日至今每日平均違規173件，以機車未依兩段式轉彎117件最多、汽機車未禮讓行人55件次之；7月1日納入執法，將持續利用各種集會場合及媒體宣導，籲請用路人落實改善用路習慣，提升交通安全，減少荷包失血。

忠孝路與保建街路口鄰近嘉義基督教醫院，人流、車流多，提醒駕駛行經路口減速慢行禮讓行人先行，以汽車在行人穿越道上距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，以及前懸已進入行人穿越道上為取締認定標準。

嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局。圖／警方提供
嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局。圖／警方提供
嘉市警局在嘉義市忠孝路與保建街口西側設置科技執法設施，未停讓行人、以及機車未依兩段式左轉會被照相取締，今年啟用至今，事故較去年同期減少43％。圖／警方提供
嘉市警局在嘉義市忠孝路與保建街口西側設置科技執法設施，未停讓行人、以及機車未依兩段式左轉會被照相取締，今年啟用至今，事故較去年同期減少43％。圖／警方提供
嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局在路口東側再增設1組科技執法系統，7月1日啟用。圖／警方提供
嘉市警局去年建置忠孝路與保建街口西側1處，未暫停讓行人，以及機車未依兩段式左轉科技執法，元月啟用執法交通事故較去年同期減少43％，警局在路口東側再增設1組科技執法系統，7月1日啟用。圖／警方提供

交通事故 科技執法 行人

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