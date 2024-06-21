超搶手！南市除役T-Bike腳踏車開賣 惜福價1輛500元

台南市環保局藏金閣1館22日上午舉辦拍賣日活動，大受好評的惜福(T-Bike)腳踏車，特價款每輛售價500元，上午8點開始發號碼牌開賣，每人限購1台。

環保局表示，拍賣日活動上午8時至12時， 大受好評的惜福(T-Bike)腳踏車持續銷售，特價款每輛售價500元，上午8點開始發號碼牌開賣，每人限購1台，數量有限售完為止(售出需當日領回)；5台「拍賣車款」T-Bike每輛底價800元起標，另有10台經專業腳踏車師傅整理過的二手腳踏車，9點開始競標，T-Bike皆為現況出售，無維修服務。

環保局說，當日上午8點半到11點半也提供「資源回收物兌換培養土活動」，此次推出多款「全檜菜櫥」，適合當書櫃也可以當收納櫃；另置物空間大的檜木六斗櫃也相當實用，現場還有提供多樣平日商品，其中以木工師傅利用廢棄課桌椅再製而成的矮凳最熱門。

市長黃偉哲指出，「藏金SDGs環境永續GO」第二季主題為SDGs11-永續城鄉，完成闖關遊戲可獲得限量火車木雕小卡，6月是本季最後一次活動。

環保局長許仁澤表示，因應SDGs11-永續城鄉主題，環保局正推行自備購物袋購買裸賣水果，一個簡單動作就可減少環境負擔，共同邁向淨零永續目標。