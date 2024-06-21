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高虹安參訪嘉市交流與黃敏惠相見歡 對特色美食印象深刻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供

新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎，高虹安大啖噴水雞肉飯等「五星級（有省錢）」庶民美食，參訪舊監宿舍群、實驗木場、美術館及檜意森活村，互動熱絡，深化2市情誼交流。高虹安分享，初來嘉市，具在地特色與美食文化店家令人留下深刻印象。

高虹安說，美味雞肉飯是文化傳承，感受滿滿人情味，街道木屋在市府培力、青年進駐創業下，搖身時尚甜點店。走訪舊監、實驗木場，感受新舊融合「小城市大創新」魅力。竹市與嘉市有許多共通點，同樣有小而美面積，也有許多迷人老屋、古蹟。看到嘉市老屋透過「以修代租、老屋卸妝」等政策，活化修復老屋，受益良多。

嘉市是木都，運用特有木材元素，串聯並擴散到各局處，落實政策，展現在地特色，達到永續城市目標，與竹市鼓勵再利用玻璃素材，追求永續概念，不謀而合。市政交流，竹市府團隊滿載而歸。

雙方就教育、觀光休閒、醫療衛生、經濟就業等市政議題交流。

黃敏惠說，嘉市與竹市1982年7月1日恢復升格省轄市，2002年簽訂姊妹市，至今22年，雙方互動頻繁，每年自辦集團結婚，相互派員為新人見證，嘉市2021年台灣設計展前到竹市交流觀摩，嘉市與竹市與鄰近縣市相比雖是小城，卻同樣透過設計力，為城市注入創新活水，展現大能量。近年中台灣區域治理平台、女力9縣市交流中，展現跨區域合作的力量，共同為城市發展努力。

黃敏惠說，台灣只有基隆市、新竹市和嘉義市3個省轄市，不管是人口、面積、城市競合及市政治理上，面臨許多嚴峻的挑戰。竹市科技產業和創新精神著稱，是台灣發展重要引擎；嘉市以豐厚多元在地文化和人文底蘊聞名，各具特色，但也有許多相似處。盼雙方持續交流互動，增進彼此友誼，推動兩市在經濟、文化、教育等各方面合作，實現共同發展。

新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安（左）參訪姊妹市嘉市交流與市長黃敏惠相見歡。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安（左）參訪姊妹市嘉市交流與市長黃敏惠相見歡。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
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新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安昨天下午率市府團隊到姊妹市嘉市，進行2天參訪交流，市長黃敏惠率市府團隊熱情歡迎。圖／嘉市府提供
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團隊 老屋 高虹安

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