與神同行 身障天后宮幹部搭阿里山小火車6小時上山祈福美好經驗
嘉義阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉市天后宮建醮大典的首醮，昨天天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福，經漫長6小時，抵達終站阿里山車站，舉辦祈福儀式；其中身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行，率先體驗小火車全線通車，他說，穿越逾1公里長的42號全新隧道，從長長幽暗山洞重見光明，感覺很棒。
小火車從平地北門車站開到山上阿里山車站4小時，因祈福團隊沿途停靠車站，費時6小時，林鐵文資處長黃妙修等人隨行，在北門車站及沿途車站焚香祭拜、法師灑淨祈福，80多名祈福團隊昨晚夜宿二萬坪青年活動中心，上午9點搭小火車返回，結束祈福行程。
嘉市林森里前里長、身障的天后宮常務監事王廣禮，由女兒、女婿陪同，坐電動輪椅全程參與，成為全線通車前首批祈福旅客，他說，搭小火車，體會熱、暖、溫帶不同林相風景，還有Ｚ字形爬上山「倒退嚕」，另有全新42號隧道，搭小火車雖會晃，但很安全舒適，又有冷氣吹。
阿里山小車站過去曾發生2起重大死傷事故，王廣禮說，全線通車前，天上聖母透過乩童說，要與玄天上帝上山祈福，擲筊請示天上聖母與北門上帝廟玄天上帝同意，啟駕搭阿里山小火車，上阿里山受鎮宮參香，由天后宮天上聖母二媽娘娘與三尊玄天上帝，登上受鎮宮前方廣場法壇。
祭告山川神靈，舉行盛大布施與祈福儀式，祝福阿里山森林鐵路全線通車圓滿成功，除天上聖母二媽娘娘與玄天上帝神尊，禮聘擔任建醮大典「府城祖傳延陵道壇」道長吳政憲，還有「伏波太子輦轎」，沿途停站灑淨，祈求遊客平平安安乘興而來，盡興而歸。
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