快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

與神同行 身障天后宮幹部搭阿里山小火車6小時上山祈福美好經驗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供

嘉義阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉市天后宮建醮大典的首醮，昨天天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福，經漫長6小時，抵達終站阿里山車站，舉辦祈福儀式；其中身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行，率先體驗小火車全線通車，他說，穿越逾1公里長的42號全新隧道，從長長幽暗山洞重見光明，感覺很棒。

小火車從平地北門車站開到山上阿里山車站4小時，因祈福團隊沿途停靠車站，費時6小時，林鐵文資處長黃妙修等人隨行，在北門車站及沿途車站焚香祭拜、法師灑淨祈福，80多名祈福團隊昨晚夜宿二萬坪青年活動中心，上午9點搭小火車返回，結束祈福行程。

嘉市林森里前里長、身障的天后宮常務監事王廣禮，由女兒、女婿陪同，坐電動輪椅全程參與，成為全線通車前首批祈福旅客，他說，搭小火車，體會熱、暖、溫帶不同林相風景，還有Ｚ字形爬上山「倒退嚕」，另有全新42號隧道，搭小火車雖會晃，但很安全舒適，又有冷氣吹。

阿里山小車站過去曾發生2起重大死傷事故，王廣禮說，全線通車前，天上聖母透過乩童說，要與玄天上帝上山祈福，擲筊請示天上聖母與北門上帝廟玄天上帝同意，啟駕搭阿里山小火車，上阿里山受鎮宮參香，由天后宮天上聖母二媽娘娘與三尊玄天上帝，登上受鎮宮前方廣場法壇。

祭告山川神靈，舉行盛大布施與祈福儀式，祝福阿里山森林鐵路全線通車圓滿成功，除天上聖母二媽娘娘與玄天上帝神尊，禮聘擔任建醮大典「府城祖傳延陵道壇」道長吳政憲，還有「伏波太子輦轎」，沿途停站灑淨，祈求遊客平平安安乘興而來，盡興而歸。

阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行。圖／王廣禮提供
身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行。圖／王廣禮提供
身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行。圖／王廣禮提供
身障的天后宮常務監事王廣禮，坐電動輪椅與神同行。圖／王廣禮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車前，天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，由祈福團隊護持，搭小火車沿途車站祈福。圖／天后宮提供

天后宮 火車 阿里山

延伸閱讀

阿里山林鐵延至7月6日全線通車 改善項目拚6月底完成

回首歷年2大事故 阿里山小火車全線通車前優化鐵道安全

影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝

影／轎車衝入玉珍齋影像曝光！鹿港知名餅店損失破百萬 駕駛：煞車失靈

相關新聞

關子嶺大凍山公廁8月啟用 恐無水可沖

台南和嘉義縣交界的關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是南部熱門登山點，南市府在海拔約1172公尺鞍部興建公...

與神同行 身障天后宮幹部搭阿里山小火車6小時上山祈福美好經驗

嘉義阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉市天后宮建醮大典的首醮，昨天天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，...

又一人情味據點將消失！嘉市「日治時期」煙酒專賣店月底熄燈

「那些年，我們一起走過的回憶！」嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地...

如廁不損及山林 山友願背水上山

台南市關子嶺大凍山興建公廁，有山友表示「很驚喜」，還笑說若能夠像家裡一按就自動沖水更好，但多數人認為，還是要優先考慮山林...

廣角鏡／神明坐林鐵 出遊祈平安

嘉義阿里山林鐵小火車預計7月6日全線通車，昨適逢林鐵沿線的嘉市天后宮建醮大典首醮，市長黃敏惠、林保署林鐵及文資處長黃妙修...

影／關仔嶺大凍山海拔千米蓋公廁 施工包商：工人扛上山「非常困難」

台南市關仔嶺大凍山是熱門登山景，最近台南市政府觀旅局在海拔1172公尺的鞍部興建一間公廁，看似不起眼，但施工包商說，在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。