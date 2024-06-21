快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又一人情味據點將消失！嘉市「日治時期」煙酒專賣店月底熄燈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供

「那些年，我們一起走過的回憶！」嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。

老市場興中市場將拆除，市區煙斗專家店，早期是第一代曾祖父開的小雜貨店，年代不可考，直到第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938年）共同創立通興商號，歷經陳家4代經營，至今已有85年的歷史，已是嘉義市老字號的菸酒專賣店。

從雜貨店走向煙酒專門店，從阿公阿嬤到世世代代，歷經85年，這個從小生活的地方，來來去去的朋友很多，有人從學生買到出社會，有人從男孩女孩變成爸爸媽媽，有人到了外縣市還會回來走走的「家」，這裡的一切即將走入歷史，煙斗專家將在月底喬遷新地方。

現任經營者是第四代老闆洪一揚，從台北回嘉義傳承經營，在他接手前由第三代叔叔陳英俊、姑姑陳秀櫻、第四代兄弟陳尚雍、陳尚儒經營。

當年阿公陳水通將通興商號交叔叔經營，煙斗專家店名出自叔叔，隨後由陳家姑姑接手，因姑姑身體不適，幾年前交給當時服替代役的第四代陳尚雍經營，承接上一代傳承下來經營模式，引進新觀念，吸引許多年輕族群消費。

陳尚雍認為，嘉義賣菸酒店家不少，為與眾不同？他們挑選特殊啤酒、威士忌、紅酒及雪茄販售，吸引特定族群，另常舉辦活動，包括當時紅極一時吳鳳北路封街跨年晚會，令許多客人留下美好回憶。

洪一揚說，舊址被建商買走，房東告知6月底前搬離，未來將搬遷至中山路、安和街口巷子，為紀念大家充滿回憶故事的地方，29日晚間辦畢業典禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷，第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938）共同創立通興商號。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷，第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938）共同創立通興商號。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷，第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938）共同創立通興商號。圖／陳尚雍提供
嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地主房舍賣給財團建商，6月底熄燈搬遷，第二代陳水通、陳張碧雲日治昭和13年（1938）共同創立通興商號。圖／陳尚雍提供

嘉義 跨年晚會 酒店

延伸閱讀

麥寮六輕電廠延役惹議 嘉市居「下風處」憂境外燃煤空汙

民進黨前嘉市黨部主委聚眾市府 批黃敏惠用人不當「貪官寄生」

雄女迎百年校慶…黃捷換上「日治時期」復古制服 網讚：立院之花

13年餐廳無預警熄燈！ 新北「Lamigo那米哥宴會廣場」結束營業 在地人震驚不捨

相關新聞

關子嶺大凍山公廁8月啟用 恐無水可沖

台南和嘉義縣交界的關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是南部熱門登山點，南市府在海拔約1172公尺鞍部興建公...

與神同行 身障天后宮幹部搭阿里山小火車6小時上山祈福美好經驗

嘉義阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉市天后宮建醮大典的首醮，昨天天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，...

又一人情味據點將消失！嘉市「日治時期」煙酒專賣店月底熄燈

「那些年，我們一起走過的回憶！」嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，因承租的地...

如廁不損及山林 山友願背水上山

台南市關子嶺大凍山興建公廁，有山友表示「很驚喜」，還笑說若能夠像家裡一按就自動沖水更好，但多數人認為，還是要優先考慮山林...

廣角鏡／神明坐林鐵 出遊祈平安

嘉義阿里山林鐵小火車預計7月6日全線通車，昨適逢林鐵沿線的嘉市天后宮建醮大典首醮，市長黃敏惠、林保署林鐵及文資處長黃妙修...

影／關仔嶺大凍山海拔千米蓋公廁 施工包商：工人扛上山「非常困難」

台南市關仔嶺大凍山是熱門登山景，最近台南市政府觀旅局在海拔1172公尺的鞍部興建一間公廁，看似不起眼，但施工包商說，在高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。