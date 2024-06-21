如廁不損及山林 山友願背水上山

台南市關子嶺大凍山興建公廁，有山友表示「很驚喜」，還笑說若能夠像家裡一按就自動沖水更好，但多數人認為，還是要優先考慮山林保護，若要花大錢設很多水塔加壓站，影響環境也不樂見，對於「背水上山自己沖」認為可行，市府表示，將先試辦背水上山一段期間觀察成效。

林保署嘉義分署指出，南市觀旅局當時申請蓋公廁，符合森林法第8條學校、醫院、公園或其他公共設施用地所必要者，也考量位置為涼亭旁邊腹地較平、非環境敏感區位，後續工程與一般申請使照等規範，同樣建議山友仍盡量在山下如廁，落實無痕山林。

南市觀旅局長林國華已爬大凍山51次，最近再上山蒐集意見，市府將與山友合作，公廁啟用初期採用背水上山的方式，有不少山友認同也願意擔任背水志工。

住南市區的顏姓夫妻說，每周至少來登山1次，最近看到公廁有點驚喜，對女山友是一大方便，且因沒廁所，登山時幾乎不太敢喝水，至於沖水問題，基於「使用者付費」自己背水沖水很合理。

嘉縣的蔡姓登山客說，前往大凍山前的頂湖停車場有廁所，但上山來回一趟約2小時，難解決上廁所問題，有時缺水甚至連頂湖停車場的廁所都會封閉，建議老人較不適合挑戰。

胡姓山友和友人每周爬大凍山2次，也認同背水上山的政策，胡姓山友說，前台南縣長陳唐山20多年前發起在大凍山植樹，就在土地公廟準備大小不一的水瓶，山友依靠個人體力背上山澆樹，已有背水上山分享的默契，目前有些休息區會放大桶子，山友下山前將沒用完的水倒入，有需要的人可用來洗手。