關子嶺大凍山公廁8月啟用 恐無水可沖

台南和嘉義縣交界的關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是南部熱門登山點，南市府在海拔約1172公尺鞍部興建公廁預計8月啟用，但面臨無水可沖，原研議由山友背水上山，有議員要求採自動沖水設備，初估須耗資2000多萬元；觀旅局等單位昨會勘，認為管線須翻越1座山頭，將提評估請市長裁決。

廁所自動沖水須整體考量水電來源、生態影響、土地使用等事宜，南市觀旅局長林國華說，如果從白河土地公廟前往大凍山鞍部廁所，約3公里都是登山步道，沒有道路腹地，施工車輛無法上山，且揚程（上升高度）有635公尺，依照15公尺設1座加壓站，恐要43座，對山林衝擊太大且經費也相當龐大，研議管線改由嘉縣大埔鄉進入。

大凍山設公廁討論10多年，經議員質詢催促最後選定在鞍部興建，由林保署撥地、市府編列約6、70萬元興建1座，觀旅局考量對山林最小衝擊方式，採用山友建議，以化糞池分解後排放。

議員蔡育輝指出，現在每逢假日，爬大凍山的山友有上千人，批無水源遲遲無法開放，至今仍無廁所可用。

林國華昨率隊，會同台電新營區處、林保署嘉義分署等會勘，從嘉義大埔鄉永樂村、永興村行駛嘉145縣道沿山路開車1個多小時，沿途多處落石坍方易打滑，在14公里處再步行1個多小時，才抵達大凍山鞍部廁所。

林國華等人從海拔876公尺一路爬到鞍部1172公尺，勘查可能的取水點，須從嘉縣翻越1座山頭才能抵達關子嶺大凍山鞍部，台電說供電沒有問題；林國華說，希望水塔加壓站盡量不要超過3座就可送水到公廁，並用較少經費達成。

施工廠商許良全說，一開始用人力背負材料上山，7、8名工人爬到山上都無力了，山上蓋公廁見仁見智，但得來不易。大凍山公廁預定8月啟用，觀旅局將與登山協會試辦背水上山，同時宣導山友盡量在山下如廁。