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影／關仔嶺大凍山海拔千米蓋公廁 施工包商：工人扛上山「非常困難」
台南市關仔嶺大凍山是熱門登山景，最近台南市政府觀旅局在海拔1172公尺的鞍部興建一間公廁，看似不起眼，但施工包商說，在高山蓋公廁其實是非常非常困難，一開始工人扛基座上山，累得想說「滾下山比較快」，在山上如廁能有廁所是奢求，也希望山友能夠體諒「不可能像在家裡舒適」。
大凍山公廁施工包商許良全說，原本是承包觀旅局修繕工程，施做高山廁所是第一次，一開始是從白河端從山下用人力背材料上山，單趟爬了快要2個半小時，抬下面基座時總共有7位工人，過程真的可說是非常辛苦，後來有山友建議從嘉義大埔鄉進來，雖然路途較遠，路況也不是很好，但至少車子可以搬運材料上來，不必再靠人力扛上山。
因林保署要求公廁不能做基礎，因此公廁是像打營釘的方式固定，再把廁所建物放上去，不過還是很牢固，水塔埋在大門的階梯旁，把水倒進去後，在廁所內用壓的方式沖水；附有化糞池會隨時時間自然分解排放。
許良全本身也經常爬山，對於高山興建廁所，他說，山友和公部門角度有落差，山友不會奢望想要有這麼好的廁所，只要坡度是安全的有遮蔽就可以，但市府機關也是一番美意，希望公廁能發揮功能，提供山友便利，也希望民眾要體諒，山上的公廁要達到和家裡的廁所一樣舒適是很困難。
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