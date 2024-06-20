麥寮六輕電廠延役惹議 嘉市居「下風處」憂境外燃煤空汙

麥寮六輕電廠延役惹議；鄰近的嘉義市環保局調查，轄區空氣汙染物大多來自境外，局長李佳禾說，燃煤電廠空氣汙染物及溫室氣體排放量大，嘉義市和雲林縣都是中台灣區域治理平台成員，將在治理平台建請雲林縣做好監督工作，請麥寮發電廠做好自主管理。另，燃煤鍋爐改用較低汙染性燃料是國際淨零趨勢，建議可從此方向思考。

嘉市議員張秀華說，六輕燃煤電廠對毗鄰居下風處的嘉義影響大，為維護市民健康權益，希望雲林縣府對六輕電廠許可證展延申請，要嚴謹審查把關，也希望台塑集團善盡企業社會責任，避免空汙飄向周邊縣市，經濟部對能源政策要妥善規畫，避免缺電企業出走。

「反對境外空汙六輕電廠展延！」嘉義市醫師公會理事長張文祥說，燃煤是不乾淨的能源，空汙會造成肺癌，嘉市空氣汙染物大多來自境外，尤其毗鄰六輕，希望電廠能由燃煤轉燃氣，若政府同意麥寮電廠延役，應對空汙問題給個說法，讓大家能接受，空汙影響民眾健康，增加健保支出，站在維護市民健康權，反對境外空汙六輕電廠展延。

六輕麥寮燃煤電廠與台電簽訂25年購售電合約，3部機組今、明兩年陸續屆期除役，日前已提出許可證展延申請，環團要求雲林縣長張麗善應拒絕麥寮電廠延役。張麗善表示，她支持麥寮燃煤廠轉燃氣廠，但依空汙法規定，沒有理由不給麥寮電廠展延，經濟部應盡快說清楚能源政策及用電規畫，加速電廠轉型。