影／關仔嶺大凍山上有公廁 山友驚喜：願意背水上山沖水

台南市關仔嶺大凍山興建公廁後，有山友表示「很驚喜」，還笑說若能夠像家裡一按就自動沖水更好，但多數人認為，山林保護還是要優先考慮，若要花大錢設很多水塔加壓站，影響山林環境也不樂見，對於「背水上山自己沖」認為可行，觀旅局說會試辦一段期間視成效決定。

台南第一高峰大凍山海拔1241公尺，來自台南市區的顏姓夫妻說，每周至少來登山1次，最近看到「公廁」有點驚喜，因為沒想到山上會有廁所，尤其對女山友是一大方便，因為沒有廁所，登山時幾乎不太敢喝水；對於廁所沖水問題，以不破壞山林環境為原則，且基於「使用者付費」自己背水沖水很合理。

胡姓山友和友人每周爬大凍山2次，也認同背水上山的政策，胡姓山友表示，前台南縣長陳唐山在20多年前發起在大凍山植樹，就在土地公廟準備大小不一的水瓶，山友依靠個人體力背上山澆樹，山友間也有背水上山分享的默契，有些休息區會放置大桶子，山友下山前會將沒用完的水倒入，有需要的人可以用來洗手。