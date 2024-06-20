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影／關仔嶺大凍山公廁無水可沖 設置加壓水塔需翻越一座山頭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局長林國華今天前往大凍山鞍部公廁會勘，評估解決廁所沖水問題。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長林國華今天前往大凍山鞍部公廁會勘，評估解決廁所沖水問題。記者吳淑玲／攝影

台南關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，南市府在海拔約1172公尺鞍部興建公廁，但面臨無水可沖，觀旅局原本研議由山友背水上山，但市議員蔡育輝質詢要求採自動沖水設備的廁所，初估經費2000多萬，市府觀旅局評估改由嘉義大埔鄉進入，希望不要設超過3座加壓水塔就可送水到公廁，並用較少的經費達成，今天會勘因需要越過一座山頭，是否對山林環境造成影響，還要審慎評估。

大凍山設公廁已討論10多年，多位議員在議會質詢，最後才選定在鞍部興建，由林保署撥地、市政府編列約6、70萬元興建一座公廁，觀旅局說，考量對山林最小衝擊，採用山友建議，選擇具化糞池分解後排放；但市議員蔡育輝在議會質詢說，大凍山公廁無水源遲遲無法開放，現在每逢假日，爬大凍山的山友有上千人，但至今仍無廁所可用，批連個廁所也蓋不好。

因廁所沖水的水電方面的問題，因需整體考量山林環境、水電來源、生態影響與土地使用等相關事宜，觀旅局長林國華率隊，會同台電新營區處、林保署嘉義分署等共同會勘，從嘉義大埔鄉永樂村、永興村，從嘉145縣道沿山路開車1個多小時，沿途多處落石坍方還會打滑，在14公里處再步行1個多小時，才抵達大凍山鞍部廁所。

沿途從海拔876公尺一路爬升到鞍部1172公尺，揚程（上升）高度約300公尺，勘查可能的取水點，台電說供電沒有問題，但因需從嘉義翻越一座山頭才能抵達關仔嶺大凍山鞍部，林國華希望水塔加壓站盡量不要超過3座，會提出評估讓市長裁決。

為什麼要從嘉義進入？林國華表示，如果從白河土地公廟前往大凍山鞍部廁所，約3公里都是登山步道，沒有道路腹地，施工車輛無法上山，且揚程（上升高度）有635公尺，依照15公尺設一座加壓站，評估需要43座加壓站，對山林衝擊太大，且經費也相當龐大。

大凍山公廁看起來不顯眼，但施工廠商許良全說，一開始用人力背負材料上山，7、8位工人爬到山上都無力了，山上蓋公廁見仁見智，但得來不易，希望民眾發揮公德心，共同維護。

大凍山公廁預定8月啟用，觀旅局將與登山協會試辦背水上山，同時辦理環境教育活動，並宣導山友盡量在山下如廁，共同維護山林。

台南市第一高峰關仔嶺大凍山鞍部海拔1172公尺，興建一間公廁已接近完工，但沖水問題引發關切。記者吳淑玲／攝影
台南市第一高峰關仔嶺大凍山鞍部海拔1172公尺，興建一間公廁已接近完工，但沖水問題引發關切。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長林國華（右）今天率隊從嘉義縣大埔鄉進入關仔嶺大凍山，沿途評估設水塔加壓站的地點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長林國華（右）今天率隊從嘉義縣大埔鄉進入關仔嶺大凍山，沿途評估設水塔加壓站的地點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長林國華今天前往大凍山鞍部公廁會勘，評估解決公廁沖水問題。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長林國華今天前往大凍山鞍部公廁會勘，評估解決公廁沖水問題。記者吳淑玲／攝影

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