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嘉縣長照使用人數3年成長1.8倍 涵蓋率全國居冠

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義衛生局今天表示，嘉義縣長照使用人數從109年1萬2911人至112年底已躍升到2萬4330人，成長1.8倍，涵蓋率更從57.76%提升至108.51%，依衛生福利部公告冠居全國。

衛生局今天發布新聞稿表示，嘉義縣長照對象涵蓋率高，主要原因是在全縣357個村里逐步布建社區式服務據點，並在18鄉鎮市衛生所設置長照分站，由照管專員進駐服務。

另外，推動「管路安心計畫」提供需要長照民眾、家屬24小時服務諮詢，減輕照顧壓力；還有「到宅訓練外籍看護工計畫」，針對聘有外籍看護工的家庭，媒合通譯員及專業服務人員，到宅指導專業的照顧技巧。

衛生局說，嘉義縣社區式服務據點各村里涵蓋率從109年36%，提升到今年的72%，目標是每個村落都設置服務據點，要讓大家看得到、找得到、用得到，鼓勵長輩走出戶外。

衛生局指出，衛生福利部5月公告，依推估全國各縣市長照對象需求人數，再比照實際照護人數，統計出各縣市112年涵蓋率，推估嘉義縣65歲以上人口需長照人數約2萬2000餘人，除以實際照護數2萬4330人，得到108.51%的涵蓋率。

嘉義 衛生局 長照

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