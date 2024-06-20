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台南「將軍吼」音樂節7月登場 嘻哈之夜玖壹壹唱壓軸嗨翻

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
邁入第13年的夏日音樂節「將軍吼」將於7月20、21日兩天登場。圖／南市府觀光旅遊局提供
邁入第13年的夏日音樂節「將軍吼」將於7月20、21日兩天登場。圖／南市府觀光旅遊局提供

台南將軍吼音樂節」又來啦！邁入第13年的將軍吼已經成為南市夏日濱海盛事，襯著將軍漁港的海景與藍天白雲，吸引樂迷前來朝聖，上周臉書專頁更新大頭貼，秀出活動將在7月20日、21日登場，歌手、樂團熱唱還有煙火秀，網友紛紛敲碗要求公布卡司陣容，南市府觀光旅遊局今發表首日名單，包括玖壹壹、婁峻碩、AcQUA源少年等人氣天團都將登台演出，讓粉絲非常期待。

南市觀旅局指出，「2024台南夏日音樂節-將軍吼」為期2天，分為嘻哈之夜「台饒有港覺」，以及樂團之夜「將軍BAND³」兩大主題，共邀請13組高人氣歌手團體齊聚開唱，涵蓋天團、歌后、男神、小巨蛋等級，第一天就有嘻哈天團玖壹壹、嘻哈男神婁峻碩、人氣男團AcQUA源少年、永康地下里長潤少、BL偶像劇男神洪暐哲、怪潮音樂才子尚融、日光之橙等卡司。

婁峻碩近期事業愛情兩得意，求婚成功又要在香港開演唱會，他表示會把新作品跟個人演唱會陣容帶到將軍吼，想在台南多留幾天「多吃幾家牛肉湯」；首次參加將軍吼的AcQUA源少年相當興奮，透露當天將把水的元素帶上舞台，化身成水的大使，讓全場玩翻天，也點名想大啖棺材板、蚵嗲、牛肉湯、鱔魚意麵等台南小吃。

天團玖壹壹上次在將軍吼演出已經是2021年，現在跨足音樂、主持都有好成績，最近發表新歌、實境節目「歡迎光臨」也將邁入第二季，7月20日將壓軸演出，玖壹壹透露當天春風的髮型會有小驚喜，最近瘦身有成的洋蔥想要飽餐美味海鮮，春風則打趣說夏日要消暑，「希望大家去我台南的飲料店喝飲料。」

觀旅局長林國華表示，「將軍吼」活動2天，民眾可提前至現場品嘗美食與觀賞夕陽美景，後續將與旅行業者規劃周邊景點套裝行程，讓遊客體驗濱海年度音樂盛會，2天精彩演出將同步電視頻道、網路直播，更多活動詳情請持續關注「台南夏日音樂節」臉書粉絲專頁。

2024夏日音樂節「將軍吼」首日以嘻哈之夜為主題，天團玖壹壹睽違3年後將再唱壓軸。圖／南市府觀光旅遊局提供
2024夏日音樂節「將軍吼」首日以嘻哈之夜為主題，天團玖壹壹睽違3年後將再唱壓軸。圖／南市府觀光旅遊局提供
夏日音樂節「將軍吼」將於7月20、21日兩天登場，邀來天團、歌手熱唱，連續兩天都有煙火秀演出。圖／南市府觀光旅遊局提供
夏日音樂節「將軍吼」將於7月20、21日兩天登場，邀來天團、歌手熱唱，連續兩天都有煙火秀演出。圖／南市府觀光旅遊局提供

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