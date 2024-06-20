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民進黨前嘉市黨部主委聚眾市府 批黃敏惠用人不當「貪官寄生」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市清廉參政召集人陳英華質疑吳健榮案還有其他弊案，將蒐集相關事證檢舉也希望檢調重啟調查。記者李宗祐／攝影
嘉義市清廉參政召集人陳英華質疑吳健榮案還有其他弊案，將蒐集相關事證檢舉也希望檢調重啟調查。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市黨部前主委陳英華今天上午與支持者在嘉義市府門前舉牌「黃敏惠『心腹』涉貪」、「黃敏惠很敢」等字牌，陳英華批評，黃敏惠用人不當，造成貪官寄生市府，讓五星城市蒙羞，他揚言黃敏惠不道歉，會持續到市府抗爭。市府政風室人員表示將轉達訴求。

嘉義市清廉參政召集人陳英華上午10點多與支持者聚集於嘉義市政府門口，高舉「黃敏惠『心腹』涉貪、黑手套嗎？全民來檢舉更多吳健榮」、「黃敏惠太『勇』了，拿市民的稅金養吳健榮全家五口可以嗎？」、「黃敏惠很敢」等字牌，陳英華指市長黃敏惠用人不當，把嘉義市民的血汗錢，養吳健榮一家五口，造成貪官寄生市府，讓五星城市蒙羞。

陳英華質疑吳健榮案還有其他弊案，將蒐集相關事件檢舉也希望檢調重啟調查。

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，被判7年6月定讞，本月11日發監執行，嘉義監獄因其癌末不予收監，嘉義地檢署18日將吳責付家屬。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，今年2月27日駁回定讞。

嘉義市清廉參政召集人陳英華（中）與支持者聚集在嘉義市政府前舉牌。記者李宗祐／攝影
嘉義市清廉參政召集人陳英華（中）與支持者聚集在嘉義市政府前舉牌。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府政風室丁姓科長（右）表示將轉達訴求。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府政風室丁姓科長（右）表示將轉達訴求。記者李宗祐／攝影

嘉義 黃敏惠

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