阿里山林鐵延至7月6日全線通車 改善項目拚6月底完成
阿里山林業鐵路原訂7月1日通車，因仍在辦理改善事項，將延期至7月6日再全線通車。林鐵及文資處今天表示，6月13、14日鐵道局辦理臨時檢查後，仍有改善事項在進行中，預估能在6月底前完成，但因行政程序較慢，預定7月6日確定通車。
林鐵及文資處表示，鐵道局6月13、14日辦理林鐵未通車路段臨時檢查，積極辦理相關改善事項，預計6月底以前完成改善，期於7月6日起全線通車，7月7日開始每日行駛4班定期列車，開放售票時間另行公告。
每天固定有4班定期列車，早上9點至12點由嘉義車站開往十字路車站，早上10點至下午2點56分由嘉義車站開往阿里山車站，早上11點50分至下午3點45分由阿里山車站開往嘉義車站，下午2點至下午4點55分由十字路車站開往嘉義車站。
改善項目包括42號隧道內側壁預留管線支架與扣環應整理及固定、增設洞口逃生距離里程、西洞口上方2棵樹木列管並定期巡檢；第一分道擋土牆灌漿補強、60k附近山側邊溝土方清除、45號隧道頂拱襯砌表面有剝落疑慮應修補。
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