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全球7大智慧城市公布 雲林全台唯一入選背後原因曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

國際智慧城市組織（ICF）昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，雲林縣打造智慧城市的背後，是近年在城市發展遇到缺工、人口老化、氣候變遷等嚴峻考驗，透過AI、智慧科技方式協助農業大縣轉型，改善勞動力不足困境，獲得國際肯定。

國際智慧城市組織已有30多年歷史，每年由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，2024年評選項目包括數位連結與服務、工作與數位科技人才、科技創新、公民參與、數位包容、永續共6大智慧城市指標，雲林縣首次參加，即與來自美國、加拿大、巴西等城市，共同入選7大智慧城市，是全台唯一。

新北市政府與ICF昨共同舉辦「AI創新加乘永續治理」國際智慧城市論壇，雲林副縣長謝淑亞在會中分享，雲林縣面臨缺工、產業人口結構老化，以及氣候變遷等發展困境，雲林縣凝聚各界共識，導入數位科技、智慧服務將雲林打造成融合數位智慧和綠色永續的智慧城市。

雲林縣人口結構生不如死，人口數不斷創低，今年四月底在籍人口僅65萬9467人，且老年人口占逾20%，已邁入超高齡社會，雖是農業大縣，卻飽受缺工影響，縣府計畫處長李明岳說，這是雲林縣發展最大的困境，但逆境就是轉機，既是高齡化社會，就要提升效率，遇到氣候變遷就導入智慧化因應。

雲林縣府在醫療上與台大醫院雲林分院合作，打造5G智慧救護通道，建構院前救護系統，彌補醫療與救護資源不足困境；打造智慧教育中心，為雲林儲備科技發展人才；成立雲林縣運動科技示範中心，檢測評估民眾體能；透過「AI聯網復康巴士」、「獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫」等計畫提升社會福利服務與照護的品質；建立青年回鄉、地方創生人才支持管道，協助農業智慧化，為農村注入新活力。

李明岳說，雲林縣透過智慧轉型，極力翻轉各種困境，縣府極力邀請ICF主席John Jung和考察團至雲林考察各項智慧城市建設，將全力展現智慧城市成果，讓世界看見台灣。

國際智慧城市組織（ICF）昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（中）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供
國際智慧城市組織（ICF）昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（中）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

永續 雲林

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