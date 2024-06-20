從賣檳榔到泡咖啡 「阿時姐」中年轉業多虧這計畫幫忙

57歲的阿時姐靠著賣檳榔貼補家計，將子女拉拔長大，中年想轉業卻沒有一技之長，在家人鼓勵下，她報名咖啡師職訓課程取得證照，又透過協會的促進中高齡就業課程，先後找到連鎖咖啡店與咖啡班助教的工作，迎向人生第二春，這些相關課程背後都有公益彩券回饋金補助，勞發署雲嘉南分署25日將舉辦「114年度運用公益彩券回饋金補助辦理特定對象及就業弱勢者就業計畫申請說明會」，歡迎民間團體與高職、大專院校等單位報名。

阿時姐5年前賦閒在家，她想工作賺錢，卻因年齡及專業技能等因素卡關，子女看媽媽喜歡烘焙、喝咖啡，鼓勵她去報名勞動部的咖啡師職訓課程，在半推半就下答應，但一上課發現她比其他學院年紀大了快一倍，還得上台自我介紹，讓她很不習慣、直呼「好害怕」。

但阿時姐越學越有興趣，回到家還不忘練習，親友鄰居幾乎每天都有免費咖啡喝，最後在6周課程後，她順利拿到SCA（國際精品咖啡協會）的國際咖啡師證照，後來再參加嘉義縣飛雁創業育成協會舉辦的促進中高齡就業課程，學習職場體驗、面試技巧、職涯規劃等，讓她對求職更有信心，面試時侃侃而談，不輸年輕人。

無論是咖啡師還是中高齡就業課程，都有公益彩券回饋金補助，根據各單位提出的職訓課程計畫規模大小，可提供數萬到上百萬不等補助，勞發署雲嘉分署長劉邦棟說，5年來公益彩券回饋金補助雲嘉南地區超過40個非營利組織或學校，辦理就業職能提升課程，有近5000人參與，後續並輔導就業。