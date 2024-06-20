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回首歷年2大事故 阿里山小火車全線通車前優化鐵道安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供

嘉義阿里山林鐵小火車定7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修，在北門車站焚香祭拜天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝，祈求通車平安，恭送法師陪同神尊祈福團隊，搭小火車沿途車站巡行祈福；林鐵通車14來發生2件重大傷亡事故，行政院補助前瞻30多億元，由林鐵文資處執行沿線車站優化及鐵道改善提升作為，全線通車前完成車站優化及鐵道安全提升。

阿里山林鐵安全提升計畫從2019年執行到2024年，以「路線結構及邊坡安全改善與監測」、「車輛購置」，以及「車站及設施改建整修」3案，提升設施及設備安全。計畫效益包括改善路線結構、維護邊坡穩定，辦理路況監測，購置新式機車及車廂，改善車站空間及周邊環境，全面提升行車安全及旅運品質。

阿里山林鐵在林業保育署改制前的林務局營運時代，發生2件重大行車事故，2003年3月1日下午2點，事故列車由沼平車站開往神木車站，行經神木站前鐵橋時，因檢車人員未將連結機車和客車車廂之間，貫通煞車系統「角旋塞」打開，導致煞車失靈，以致下坡時車速過快，車廂撞上山壁，第二、三節車廂被卡在橋旁突出山壁上，第四節車廂掉落約5公尺深的溪底，事故造成17人死亡、205人輕重傷，總計傷亡222人。是阿里山林業鐵路通車以來最慘重事故。

2011年4月27日第111車次，中午12點17分由神木站開往阿里山車站途中70k+250處，因距離鐵路8.5公尺的大型天然生闊葉樹枝幹撕裂，撞擊火車車廂，致4節翻覆，其中第5、6節滑落橋下約5公尺深，行政院成立中央災害應變中心，派直升機、人力救護，到下午6點30分止，統計5人罹難、中度受傷40人、重傷42人，輕傷2人，總計傷亡89人。

阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
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阿里山小火車全線通車前優化車站安全提升， 天后宮天上聖母、北門上帝廟玄天上帝神尊，巡行沿線車站祈福。圖／天后宮提供
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森林鐵路 火車 車廂 阿里山

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