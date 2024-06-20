半導體產業重鎮 台南災防計畫納入南科、安平港及機場

台南市政府昨天召開「台南市地區災害防救計畫重建委員會架構納入中央轄管區域研商規劃會議」。這個計畫首次整合了南部科學園區、經濟部產業園區管理局台南分局、台南航空站及安平港等中央機關，旨在強化災防工作的橫向聯繫和垂直整合，以應對未來可能的大規模複合式災害。

市長黃偉哲表示，花蓮0403地震殷鑑不遠，地震造成的毀損規模巨大，再加上近來寒害熱浪頻繁，新冠疫情與登革熱傳播均帶來嚴峻挑戰，及國際情勢動盪不安，台南市必須在災後復原重建方面提前作好準備。他強調中央與地方應多方面整合，從「地區災害防救計畫」開始，加強災後復原重建的聯防工作。

秘書長兼災防辦主任方進呈則強調，台南作為台灣重要經濟中心，包括安平港、台南航空站以及南部科學園區等，都是城市發展的重要支柱，因此在災後復原重建中，必須依賴中央與地方各單位的密切合作，以提升台南市的抗災韌性。

災防辦執行秘書王雅禾表示，為有效推動中央地方區域聯防，將轄內中央機關共同加入重建委員會以臻完備，如「經濟部產業園區管理局台南分局」管轄新營、官田、永康、台南及安平5大產業園區，還有許多重要的科技產業進駐的「台南科學園區」，都是台南市重要經濟命脈，復原重建過程中需協助受災企業自立恢復，另外也加入「安平港營運處」及「台南航空站」協助恢復空運及海運各項基礎設施，讓災後復原工作有效完成多面向整合，奠定中央與地方雙向支援的基礎。

「台南市地區災害防救計畫」的組織架構，包括行政管理、基礎建設、家園重建、生活重建和產業重建等五大組，旨在有效推動中央與地方的區域聯防。這些組織不僅會協助市民恢復生活，還會支援受災企業的自立恢復，並協助恢復空運和海運的基礎設施。