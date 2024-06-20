快訊

史上最優房貸反催出炒房戰火 激情後暗埋「多殺多」隱憂

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影

嘉義阿里山林鐵小火車定7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉義市天后宮為期7天建醮大典的首醮，上午嘉義市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修，在北門車站焚香祭拜天上聖母，以及天后宮好鄰居「北門上帝廟」玄天上帝，祈求通車平安，隨後恭送法師陪同神尊祈福團隊，搭小火車沿途祈福，下午抵達終站阿里山車站，舉辦祈福儀式。

聞名國際的阿里山小火車，先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創，經中央投入經費、林鐵文資處修復，中斷15年的小火車，經試車運轉報交通部勘查通過，全線通車行駛時間4小時，預計7月6日全線通車。

天后宮7月6日起舉行為期7天的「天后首醮桃城大慶」建醮大典，天后宮、林鐵文資處、林業保育署嘉義分署、阿里山受鎮宮，邀請「北門上帝廟」玄天上帝，兩座宮廟共組85人的祈福團隊，搭小火車啟程，共同為阿里山林鐵全線通車祈福。

天后宮位於北門車站旁，毗鄰檜意森活村，早期信徒多從事林業相關，阿里山下的天后宮，除天上聖母二媽娘娘與玄天上帝神尊，禮聘擔任建醮大典「府城祖傳延陵道壇」道長吳政憲，與「伏波太子輦轎」搭乘小火車，沿途停站灑淨，祈求遊客平平安安乘興而來，盡興而歸。

黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修、林業保護署嘉義分署秘書鄭鈞謄、天后宮董事長王文良、北門上帝廟主任委員賴堃樑，恭請天上聖母與玄天上帝神尊，啟駕乘車，黃妙修全程陪同搭小火車，自北門車站起駕前往阿里山受鎮宮參香，由天上聖母二媽娘娘與三尊玄天上帝，登上受鎮宮前方廣場搭設法壇，祭告山川神靈，舉行盛大布施祈福儀式，祝福阿里山林鐵全線通車圓滿成功，這趟列車也是林鐵首次搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。

阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，今天祈福，林鐵首次開出搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，今天祈福，林鐵首次開出搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵小火車7月6日全線通車，上午市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修等人在北門車站祈求通車平安。記者魯永明／攝影

天后宮 森林鐵路 火車 阿里山

延伸閱讀

《2421m的迴聲》出版 阿里山林鐵人文生態紀實

被雷嚇壞了？阿里山二延平即時影像疑遭雷擊斷線

口頭道歉沒用！台南神壇擅自「合婚」引眾怒 鹿耳門天后宮蒐證喊告

端午兩樣情／劍湖山親水景點受歡迎 地震降低遊客登阿里山意願

相關新聞

影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝

嘉義阿里山林鐵小火車定7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉義市天后宮為期7天建醮大典的首醮，上午嘉義市長黃敏惠、林鐵文資處長...

感念創辦台灣首間西醫院 馬雅各醫生紀念牌愛丁堡掛牌

馬雅各醫生(Dr. James Laidlaw Maxwell)對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院新樓...

蚵苗進口 雲嘉憂衝擊養蚵生態

雲嘉南都是牡蠣主要養殖區，台南今年放養期發生牡蠣遭病蟲害侵襲，大量死亡情形，由於水質檢驗沒問題，被認為與蚵苗源頭及養殖密...

台南蚵訂單湧進 缺人剝殼成難題

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，南市區漁會說，因有檢方偵辦越南等進口蚵混充台灣蚵案件，連日來盤商紛至安平訂購「台南蚵」...

民主先驅李萬居雲林故里 花園秘境「映月塘」獲建築園冶獎

民主先驅李萬居的故鄉雲林縣口湖鄉梧北村，村民通力合作打造別具特色的「鐵窗花聚落」，讓偏村搖身變成雲林觀光熱點，鐵窗花爆紅...

台南今年首例日本腦炎 6旬女發燒頭痛住院治療

日本腦炎好發於每年5月至10月，且6月至7月為流行高峰期，台南市衛生局今晚發布，今年首例日本腦炎確定病例，一名60多歲女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。