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影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝
嘉義阿里山林鐵小火車定7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉義市天后宮為期7天建醮大典的首醮，上午嘉義市長黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修，在北門車站焚香祭拜天上聖母，以及天后宮好鄰居「北門上帝廟」玄天上帝，祈求通車平安，隨後恭送法師陪同神尊祈福團隊，搭小火車沿途祈福，下午抵達終站阿里山車站，舉辦祈福儀式。
聞名國際的阿里山小火車，先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創，經中央投入經費、林鐵文資處修復，中斷15年的小火車，經試車運轉報交通部勘查通過，全線通車行駛時間4小時，預計7月6日全線通車。
天后宮7月6日起舉行為期7天的「天后首醮桃城大慶」建醮大典，天后宮、林鐵文資處、林業保育署嘉義分署、阿里山受鎮宮，邀請「北門上帝廟」玄天上帝，兩座宮廟共組85人的祈福團隊，搭小火車啟程，共同為阿里山林鐵全線通車祈福。
天后宮位於北門車站旁，毗鄰檜意森活村，早期信徒多從事林業相關，阿里山下的天后宮，除天上聖母二媽娘娘與玄天上帝神尊，禮聘擔任建醮大典「府城祖傳延陵道壇」道長吳政憲，與「伏波太子輦轎」搭乘小火車，沿途停站灑淨，祈求遊客平平安安乘興而來，盡興而歸。
黃敏惠、林鐵文資處長黃妙修、林業保護署嘉義分署秘書鄭鈞謄、天后宮董事長王文良、北門上帝廟主任委員賴堃樑，恭請天上聖母與玄天上帝神尊，啟駕乘車，黃妙修全程陪同搭小火車，自北門車站起駕前往阿里山受鎮宮參香，由天上聖母二媽娘娘與三尊玄天上帝，登上受鎮宮前方廣場搭設法壇，祭告山川神靈，舉行盛大布施祈福儀式，祝福阿里山林鐵全線通車圓滿成功，這趟列車也是林鐵首次搭載天上聖母、玄天上帝的專門列車。
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