雲縣監控空污設3D光雕模擬擴散系統 獲考核特優

雲林縣環保局在六輕工業區旁設置環境監測及應變中心，透過3D光雕擴散模擬系統可呈現毒化災事故可能擴散範圍情境，提供決策者參考降低災害影響，榮獲環境部112年度績效考核特優。

雲林縣環保局長張喬維今天接受中央社記者訪問表示，雲林縣去年設置環境監測及應變中心，並建構全國首創3D光雕擴散模擬系統及採取夜間無預警測試等創新作為獲環境部肯定，於112年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核得特優。

張喬維表示，3D光雕擴散模擬系統可結合六輕工業區廠區模型，呈現毒化災事故擴散範圍情境，提供決策者參考，快速做處置，降低災害影響範圍及損失。

另外，去年針對轄內大量運作第1至第3類毒性化學物質運作場所夜間無預警測試，為全國首創，大幅提升轄內毒性化學物質運作場所廠內緊急應變量能及熟練度，也提升對縣民的保護力度。

張喬維說，依據環境部化學物質管理署系統統計資料，111年度全國毒化物運作總量851萬噸，雲林占其中54.11%，而雲林99%以上毒化物運作在六輕工業區，所以將靠近六輕的原三盛林務所改造成雲林縣環境監測及應變中心就地監管。

張喬維強調，未來將持續與中央攜手合作共同強化管理毒性及關注化學物質，感謝環境部績效考核的肯定。