快訊

史上最優房貸反催出炒房戰火 激情後暗埋「多殺多」隱憂

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

雲縣監控空污設3D光雕模擬擴散系統 獲考核特優

中央社／ 雲林縣20日電

雲林縣環保局在六輕工業區旁設置環境監測及應變中心，透過3D光雕擴散模擬系統可呈現毒化災事故可能擴散範圍情境，提供決策者參考降低災害影響，榮獲環境部112年度績效考核特優。

雲林縣環保局長張喬維今天接受中央社記者訪問表示，雲林縣去年設置環境監測及應變中心，並建構全國首創3D光雕擴散模擬系統及採取夜間無預警測試等創新作為獲環境部肯定，於112年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核得特優。

張喬維表示，3D光雕擴散模擬系統可結合六輕工業區廠區模型，呈現毒化災事故擴散範圍情境，提供決策者參考，快速做處置，降低災害影響範圍及損失。

另外，去年針對轄內大量運作第1至第3類毒性化學物質運作場所夜間無預警測試，為全國首創，大幅提升轄內毒性化學物質運作場所廠內緊急應變量能及熟練度，也提升對縣民的保護力度。

張喬維說，依據環境部化學物質管理署系統統計資料，111年度全國毒化物運作總量851萬噸，雲林占其中54.11%，而雲林99%以上毒化物運作在六輕工業區，所以將靠近六輕的原三盛林務所改造成雲林縣環境監測及應變中心就地監管。

張喬維強調，未來將持續與中央攜手合作共同強化管理毒性及關注化學物質，感謝環境部績效考核的肯定。

六輕 環境部 雲林

延伸閱讀

無權干預麥電、台電合約 張麗善：全力配合推煤轉氣

影／夜訪女王頭絢爛點燈 光雕雷射結合水幕、噴泉水舞

雲林化工廠拉50多公尺管線「深夜偷排廢水」 環保局開罰

國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

相關新聞

影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝

嘉義阿里山林鐵小火車定7月6日全線通車，適逢林鐵附近嘉義市天后宮為期7天建醮大典的首醮，上午嘉義市長黃敏惠、林鐵文資處長...

感念創辦台灣首間西醫院 馬雅各醫生紀念牌愛丁堡掛牌

馬雅各醫生(Dr. James Laidlaw Maxwell)對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院新樓...

蚵苗進口 雲嘉憂衝擊養蚵生態

雲嘉南都是牡蠣主要養殖區，台南今年放養期發生牡蠣遭病蟲害侵襲，大量死亡情形，由於水質檢驗沒問題，被認為與蚵苗源頭及養殖密...

台南蚵訂單湧進 缺人剝殼成難題

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，南市區漁會說，因有檢方偵辦越南等進口蚵混充台灣蚵案件，連日來盤商紛至安平訂購「台南蚵」...

民主先驅李萬居雲林故里 花園秘境「映月塘」獲建築園冶獎

民主先驅李萬居的故鄉雲林縣口湖鄉梧北村，村民通力合作打造別具特色的「鐵窗花聚落」，讓偏村搖身變成雲林觀光熱點，鐵窗花爆紅...

台南今年首例日本腦炎 6旬女發燒頭痛住院治療

日本腦炎好發於每年5月至10月，且6月至7月為流行高峰期，台南市衛生局今晚發布，今年首例日本腦炎確定病例，一名60多歲女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。