感念創辦台灣首間西醫院 馬雅各醫生紀念牌愛丁堡掛牌

馬雅各醫生(Dr. James Laidlaw Maxwell)對台灣現代化醫療貢獻良多，創立台灣首間現代化西式醫院新樓醫院，台南市政府近日在其出生地英國愛丁堡掛上紀念碑牌以茲紀念先人的付出。在紀念碑牌上刻有馬雅各醫生對台灣與台南醫療的貢獻，掃描QR-Code則可直接連結至他生平介紹網頁。

台南市政府表示，這塊碑牌上同時陳列台南市徽、愛丁堡市徽及新樓醫院院徽，象徵著台南跟愛丁堡因馬雅各醫生串起的友好情誼。

台南市長黃偉哲表示，台南曾在2021年馬雅各醫生逝世百周年時盛大舉辦紀念活動，而如今能夠在台南400年、新樓醫院160年以及愛丁堡邁入900年時，在馬雅各醫生出生地懸掛紀念碑牌，不僅是藉此感念馬雅各醫生的奉獻，更是台南跟愛丁堡從19世紀以來交流歷史的見證。

黃偉哲感謝台灣基督長老教會、新樓醫院、愛丁堡大學、愛丁堡市議會、愛丁堡市政府、蘇格蘭台灣協會以及駐英國台北代表處愛丁堡辦事處等諸多單位的協力，讓紀念碑牌得以順利鑄造並懸掛在愛丁堡市區要道上，供來往行人和遊客紀念。

新樓醫院石連城牧師、馬雅各醫生第四代外曾孫女Hilarie Burnett夫婦、前蘇格蘭長老教會亞洲區幹事Sandy Snodden夫婦以及前蘇格蘭台灣協會陳韻如會長特地前往立碑處見證，眾人對於能親眼見證碑牌掛立，內心充滿了感動與崇敬。