蚵苗進口 雲嘉憂衝擊養蚵生態

雲嘉南都是牡蠣主要養殖區，台南今年放養期發生牡蠣遭病蟲害侵襲，大量死亡情形，由於水質檢驗沒問題，被認為與蚵苗源頭及養殖密度等有關，漁會除了宣導蚵農慎選蚵苗，也將請蚵農降低養殖密度；雲林縣、嘉義縣除了擔心進口蚵衝擊外，也憂心人工繁殖的蚵苗一旦大量進口，會衝擊國內養蚵生態。

台南市區漁會林總幹事鈺昕說，蚵農沒漁業權以致無保障，遭天然災害或病蟲害損失卻無法獲得補助，市府極力為蚵農爭取，希望能盡快完成蚵農所願。

嘉義縣府漁業科長張建成說，縣府2022年開始蚵產業提升計畫，以因應進口蚵衝擊，目前市場價錢平穩且從10年前每台斤90、100元，至今每台斤維持160至180元；另輔導蚵農導入溯源，貼標增加消費者信賴度，讓消費者信賴「嘉義蚵」。

雲林牡犡養殖協會理事長丁健家指出，進口成蚵混充本產蚵已多年，目前雲林蚵每台斤約200元，但網路有人賣140元，有無泡水或混充進口蚵，消費者很難分辨，但價格就是差很大，這對本產蚵自然會有影響。

丁健家說，台西沿海是國內蚵苗生產重鎮，數十年來都以天然培育，有進口蚵是人工繁殖，標榜改良品種比較好養，使本產蚵苗也受到衝擊，人工繁殖的蚵苗一旦大量進口，外來品種會否破壞國內養蚵生態，甚至重演早年九孔事件，令人憂心，有待政府多加考慮和管控。

為保障國產蚵不受衝擊，雲林縣府農業處長魏勝德說，全縣養蚵面積約1400公頃，已向漁業署爭取500多萬元，先改善剝蚵環境，在冷房剝蚵後直接送進冷鏈，確保鮮度品質，也推動產銷履歷溯源標章作市場區隔。雲林區漁會總幹事林傳育指出，改善剝蚵環境目前提供25個名額，會再持續推廣。