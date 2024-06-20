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台南蚵訂單湧進 缺人剝殼成難題

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南牡蠣養殖季進尾聲，蚵農忙剝殼出貨。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進尾聲，蚵農忙剝殼出貨。記者鄭惠仁／攝影

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季進入尾聲，南市區漁會說，因有檢方偵辦越南等進口蚵混充台灣蚵案件，連日來盤商紛至安平訂購「台南蚵」，帶來交易高峰，區漁會與農業局合作建立「台南蚵」品牌，但也遇到人力短缺問題，亟待農業局協助建立剝殼場，以滿足產銷需求。

農業局表示，已規畫在溪南、溪北各設1處剝殼場，並有冷鏈、包裝與後送設備，溪南部分還在就用地進行整合，溪北部分選址七股，目前就場地取得、分工權責做評估，也請漁業署協調，希望能在今年內把案子送漁業署。在此過渡期，會請區漁會輔導現有剝殼業者改善工作環境，吸引更多閒置人力投入剝殼工作。

曾文溪以南到二仁溪是台南主要浮棚式牡蠣養殖區，數量8千多棚，受到進口的越南蚵衝擊，雖養殖季將結束，但尚有部分未收成，安平漁港附近可見蚵農忙著採收並雇工剝殼，準備出貨。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，近幾年進口的越南蚵對台灣蚵衝擊很大，許多越南蚵混充台灣蚵，讓蚵農受害，為此，透過立委建議要落實進口蚵的檢驗，不能無條件進口，並要嚴格取締越南蚵混充台灣蚵。

林鈺昕說，日前有檢察官在外縣市產地偵辦越南蚵混充台灣蚵，已起了效應，目前台南安平尚有未採收的牡蠣，連日來陸續有盤商來叫貨，在養殖末期出現交易高峰。這是好現象，希望相關單位和檢調能加強取締及偵辦洗產地、混充行為，維護蚵農權益，也保障消費者

另外，漁業權部分，農業局表示，目前港務公司已同意劃出漁業權區位，報交通部核定中，若經核准就能公告；屬台江國家公園管轄的海域，台江國家公園管理處已開過1次審議會議，正就會中的討論及建議做整理及修正，希望能加速作業，早日讓蚵農獲得漁業權。

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