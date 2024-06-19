民主先驅李萬居雲林故里 花園秘境「映月塘」獲建築園冶獎

民主先驅李萬居的故鄉雲林縣口湖鄉梧北村，村民通力合作打造別具特色的「鐵窗花聚落」，讓偏村搖身變成雲林觀光熱點，鐵窗花爆紅，社區再接再厲，獲農業部補助把廣大荒廢魚塭區，改造成小橋流水的花園秘境，其中「映月塘」採全齡式休閒場域規畫設計，一舉拿下2024建築園冶獎殊榮，為「小雨燕漁村」成功社造再寫新頁。

隱身在口湖鄉偏遠的梧北村，是台灣早年民主先驅李萬居的故居，除了李前輩盛名在外，這座小漁村默默無名，經農業部農村發展水土保持署（水保局）的農村再造計畫，透過藝術設計團隊以在地居民的故事完成「鐵窗花聚落」，網路一夕爆紅，再搭配村內燕子聚居的百年水塔打造「小雨燕漁村」，讓小村鹹魚翻身，成為沿海社區觀光重鎮。

梧北社區發展協會理事長王春生說，假日遊客如織，成為社區戶外教學必選之地，多年前把調天府及李萬居故居一帶完成了文化藝術性社造，鑑於社區乏於休閒綠地，位在活動中心後方廣大的荒廢魚塭區，長年荒煙蔓草，2020年起再由農村水保署與社區合作，重新營造環塘步道、草坪廣場、農民雞舍等休憩空間。

王春生說，該園區約3公頃均為私有地，感謝村長李尚穎協助奔波協調，取得一筆筆地主同意，才使工程得以動工，到目前3期工程大致完工，感謝村民合作無償供地，才能完成這座超美麗的祕密花園，村民不敢相信原本蛇蟲雜地，竟變成美麗又夢幻的水塘綠園，每個人進園都不想離開。

村長李尚穎也說，綠園最大特色便是村民的「高參與度」，從整地到一花一木都有居民的發想和意見，可說是百分百「民主綠園」，從調天府以東的「鐵窗花聚落」，延伸到廟西的花園祕境，社區大翻身，村民喜見地方蛻變。

該園區利用舊魚塭打造一座「椬梧映月塘」，荷花水渠彎蜒連貫，讓5座魚塭變成景觀湖，週邊栽滿當地特色的「椬梧樹」，再以生態友善工法修整護岸，王春生說，村內老人多，打造無障礙人行綠園才是巧思與特色，映月塘周邊觀景台，設有斜坡道、止滑溝、防護緣等友善設施，打造全齡友善的水岸公園。