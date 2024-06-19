台南今年首例日本腦炎 6旬女發燒頭痛住院治療

日本腦炎好發於每年5月至10月，且6月至7月為流行高峰期，台南市衛生局今晚發布，今年首例日本腦炎確定病例，一名60多歲女性上個月底出現發燒、頭暈、後腦勺痛等症狀，前往診所就醫卻未改善，3日再到柳營奇美醫院就醫，今經疾管署確診為日本腦炎，目前正住院治療中。

衛生局表示，該案女子家住下營區，平時活動地點都在住家附近，但因鄰近區域有豬舍、水稻田及鴿舍等，研判恐被住家附近帶病毒的三斑家蚊叮咬而感染，今確診後已前往該案家懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，同時加強鄰近民眾的衛教宣導。

衛生局提到，國內傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊為主，日本腦炎病媒蚊會孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻則為病毒的主要增幅宿主；感染日本腦炎雖大多無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、無菌性腦膜炎等，嚴重者則出現譫妄、意識不清、腦神經功能損傷等精神症狀，甚至昏迷或死亡。

衛生局長李翠鳳強調，日本腦炎目前尚無治療藥物，預防方式除疫苗接種外，個人防護措施相當重要，提醒民眾應避免傍晚病媒蚊活動高峰期，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點活動；戶外活動時則應穿著淺色長袖衣褲，避免被蚊子叮咬。