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無權干預麥電、台電合約 張麗善：全力配合推煤轉氣

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣長張麗善今天表示，麥寮汽電公司與台電公司的契約屬於商業行為，縣府沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限，但會全力配合推動麥寮燃煤發電機轉型。

麥寮電廠3部機組與台電的合約分別在今年5月31日、9月8日及民國114年9月22日屆期，其中上月合約到期的機組正在歲修。

環保團體明天在台北召開記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約，麥寮電廠營運25年到期立即除役；也請張麗善捍衛縣民健康，拒絕麥寮電廠延役。

張麗善今天告訴中央社記者，麥寮汽電公司與台電公司的契約係屬商業行為，縣府並沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限；麥寮電廠操作許可證尚未到期，因此只要符合法定條件，可以繼續運作。

張麗善說，在縣府努力下，麥寮電廠及天然氣接收站在111年12月14日通過環評大會審查，至今仍未興建，主要原因在於中央能源政策不明，麥寮電廠轉成天然氣，台電是否要跟麥寮電廠買天然氣發的電，至今不明。

張麗善表示，輝達、超微半導體公司要大量投資台灣，台積電也一直在擴廠中，中央應儘速完成能源規劃，確認麥寮電廠煤轉氣納入能源政策，確保用電無虞，並減少空氣污染及二氧化碳排放。

雲縣府環保局長張喬維指出，麥寮電廠為獨立發電廠，倘沒有台電購電合約，不能自用或販售給他廠使用；縣府將持續與台塑化公司推進燃煤電廠轉型計畫，第一階段完成麥寮電廠轉型為天然氣發電廠，第二階段完成其他14座燃煤公用氣電共生廠轉型為天然氣發電廠。

台電 張麗善 麥寮

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