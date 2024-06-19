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北港義民公爺公普將登場 傳統「結肉山」祭儀將再重現

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港義民廟將爭取義民公爺祭典能獲列雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟將爭取義民公爺祭典能獲列雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影

雲林縣定古蹟北港義民廟，是國內少數「塚廟合一」的廟，每逢農曆5月30日義民公爺例行祭典，今年祭典將於國曆7月1至6日盛大登場，除重現「結肉山」祭儀，縣府文資委員會也將現勘，廟方將積極爭取美民公祭典能獲列縣定無形文化資產

北港義民廟創廟於清乾隆53年（西元1788年），主祀乾隆年間「林爽文事件」中保衛鄉民的108位義勇軍及義犬，以及清同治年「戴潮春事件」中死於戰役的36位義民，每年農曆5月30日廟方均舉辦盛大祭典，追思先人保衛家鄉的義舉。

廟方訂於下月1日至6日舉辦「北港旌義義民爺公祭典」，今天廟方主委蔡信捧、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人出席記者會，為活動暖身。

蔡信捧表示，義民爺公普與一般的七月普度不同，主要是為紀念早年「捨生取義」的義勇軍，今年特別邀請北港朝天宮、北港武德宮等當地宮廟神尊一同到義民廟賜福，5天的公邀請在地樂社演出，增添熱鬧。此外，百年傳統「結肉山」也將再重現，為迎合飲食衛生，改以包裝的肉鬆塔替代。

蔡信捧指出，廟方文物多，正積極提報歷史文物，目前有清服義民爺公神尊、同治5年義民香位牌、旌義眾魂同塋碑、德化窯青花三柱足爐、東溪窯三足爐已通過審核，未來更將積極將更多文物送件，尤其將爭取義民爺普祭儀提報縣定無形文化資產。

北港義民廟的義民公爺公普即將登場，傳統的結肉山將再重現。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟的義民公爺公普即將登場，傳統的結肉山將再重現。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 文化資產 文物

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