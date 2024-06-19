雲林30家院所合作7月上路 率先推動醫師到宅診療
很多慢性病老人送急診，常發生住院困難的窘境，為解決失能老人就醫困難現況，西螺好所宅診所和雲林基督教醫院合作先行推動到宅醫療服務，頗獲成效，獲健保署和雲林縣府支持，今天號召雲林30家院所、機構70名醫護人員在雲基誓師，成立到宅服務團隊並將於7月1日上路，提供「在宅急症照護」服務，不必住院仍有醫師到宅診療，成為全國典範。
近年來積極推動到宅診療的西螺好所宅診所院長黃子華，以早年醫生到宅看病的「出診模式」，幫忙一些失能老人看病，同時與雲林基督教醫院合作，擴大服務量能，成效極佳，獲中央健保署與縣府支持，為精進居家照護品質，推行「在宅急症照護模式」，讓居家醫療遍地開花，彌補偏鄉醫療資源不均現象。
今天集結雲林30家地區醫院、診所、居家護理所及藥局，整合醫療與照顧資源，首度推出「醫路守護，雲林好照」計畫，成立到宅診療團隊，讓無法到醫院的失能老人，由醫生到宅診療，獲得更好照護。雲林基督教醫院長鄭清源表示，雲林人口老化嚴重，獨居失能人口增加，尤其偏鄉照護資源不足，凸顯居家醫療照護的重要，期待透過各院所「繁星連線」，減少住院也能滿足急症患者照顧的需求。
醫師黃子華說，健保署7月試辦到宅醫療服務，未來只要罹患感染病症，例如肺炎、蜂窩性組織炎的失能老人一旦發燒送急診，常因缺病床可能一待就好幾天，未來可由醫護團隊到宅診療、查房，安心在家家養病。
黃子華說，計畫7月啟動後，搭配各種可攜式診斷設備、即時分析生理數值儀器、遠距會診通訊設備等進行視訊診療，並導入遠端監測設備等，執行密集在宅醫療服務，落實全人照護，減少非必要的急診及住院，降低健保負擔。
今天誓師大會包括若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、福安醫院、林嘉祈、佑仁、元安、白惠文、宏泰等診所，及慕妍、台安、長春、安昀、安歆、欣齡、欣宏、厚安居家護理所，平安藥局等眾多醫師和醫護人員齊聚，宣誓為雲林居家醫療開擴新里程碑。
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