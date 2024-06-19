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嘉義市身心障礙服務再升級 首推補助照護人員薪資促留才久任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會。圖／嘉市府提供
嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市府為提升身心障礙照顧服務，今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會，宣佈今年公益彩券預算增加7千多萬元，首度分東、西區辦理「身心障礙者服務中心」、推動「自立及社會參與」溫馨接送服務、「困難個案照顧品質提升」、「培力暨高照顧負荷關懷」等方案。

領先各縣市推出「身心障礙機構服務人員留才久任補助」方案，加碼補助薪資留下照護人才，公私齊力為身心障礙者福利及權益努力，落實身心障礙者權利公約精神，打造「全齡共享、世代宜居」幸福嘉義市。

嘉義市身心障礙人口近1萬6000人，占總人口比率6%，提升身心障礙朋友權益及環境，是市長黃敏惠率領市府團隊的目標，徵詢專業意見、參考社工經驗反饋，針對身心障礙朋友需求，推出服務再升級方案。

首推「自立及社會參與溫馨接送服務」，協助中度以上視障、肢障或多重障礙（含視障或肢障）者就醫、就學、就業、外出洽公、購物、聚餐或旅遊等；「困難個案照顧品質提升」方案，針對招收具嚴重情緒行為身心障礙者機構及社區式服務據點，每月最高補助加強照顧服務費3萬6700元；「培力暨高照顧負荷關懷」方案，透過培力在地身心障礙團體，主動發掘社區內高照顧負荷身心障礙者家庭。

社會處長李思賢說，為提高身心障礙機構專業服務人員留任率，讓服務對象受穩定照顧，率先各縣市開辦「身心障礙機構服務人員留才久任補助計畫」，年資加給：每人每月最高補助7千元。專業津貼：每人每月最高2千元。雇主應負擔勞健保及勞退費用：每人每月最高補助5千元。

另，身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務中心，今年更名為「身心障礙者服務中心」，首度分東、西區辦理，落實在地、可近性服務，服務對象為7歲以上設籍或住嘉市鑑定中或領有身心障礙證明者及其家庭，社工將依障礙者狀態分級提供服務，包含通報、生涯轉銜、個案管理、需求評估、雙老家庭及高照顧負荷家庭支持等。

西區身心障礙者服務中心，委託嘉基辦理，服務地點再耕園、服務專線（05）2852698轉221、222、223；東區服務中心籌辦中，暫由西區身心障礙者服務中心提供服務。「自立及社會參與」溫馨接送服務，委託王李社會福利慈善事業基金會辦理，申辦地點再耕園，服務專線：（05）2356175。

嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會，身障朋友表演舞蹈。圖／嘉市府提供
嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會，身障朋友表演舞蹈。圖／嘉市府提供
嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會。圖／嘉市府提供
嘉市府今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會。圖／嘉市府提供

嘉義 社工 視障

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