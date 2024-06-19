快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候異常蜂蜜欠收評鑑喊停 嘉縣農會美女總幹事帶蜂農前進校園行銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供

今年氣候異常，龍眼花開花率偏低，導致龍眼蜂蜜產量驟減，連帶影響嘉義縣蜂農收入，今年蜂蜜評鑑因組數不足喊停，縣農會為保障蜂農收益，除協助蜂農申請天然災害補助，特地號召大林養蜂產銷第一班、中埔養蜂產銷第二班、三美養蜂生態園等蜂農，利用畢業季，前進國中小校園，舉辦蜂蜜校園快閃行銷展售活動，與師生互動，受師生歡迎。

養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行，快閃行銷活動內容，包含蜂農講解蜂蜜的生產過程，從蜜蜂採蜜到蜂蜜成品，以及分辨真假蜂蜜與保存方式，體現食農教育。縣農會人員特別在活動現場，製作蜂蜜檸檬冬瓜冰沙，讓酷熱的畢業季暑氣全消。

縣農會總幹事黃貞瑜說，蜂蜜象徵甜蜜未來和美好希望，祝福所有畢業生尋蜜到好前程，別忘蜂蜜如何產出，是每隻蜜蜂辛勤勞動之後甜蜜的成果，勉勵畢業生在下一階段人生旅途，努力認真的讀書，打好基礎築好蜂巢，才能安穩的享受甜蜜的成果。

畢業典禮後，嘉義縣農會特地送給每位畢業生一份精美國產蜂蜜小物，象徵先苦後甘甜如蜜，也寓意著不論前程飛多遠，別忘回饋栽培養育的家鄉。

嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行。圖／嘉義縣農會提供

快閃 蜂蜜 農會

延伸閱讀

貢寮福連國小畢業生終身難忘 完成鐵人3項「海底領畢業證書」

氣候影響果樹開花率低 彰化蜂蜜產量少逾半

蜂蜜減產8成 嘉大揭主因：今年雨多氣溫低

議員質疑做陳明文紀念酒 農會怒駁：受委託向台酒買、完全合法

相關新聞

嘉義市身心障礙服務再升級 首推補助照護人員薪資促留才久任

嘉義市府為提升身心障礙照顧服務，今年投入8億餘元預算推動各項身心障礙者福利服務，上午副市長林瑞彥主持身障服務再升級記者會...

中國城及星鑽地區市有地標售每坪120萬 創台南最高紀錄

台南市地政局今辦理今年首次市地重劃抵費地及區段徵收剩餘可建築土地聯合標售，共18標18筆土地，標售總底價34.57億餘元...

台南芒果今年減產3成價揚 芒果節周末登場

台南是全國芒果最大產區，市長黃偉哲今天宣布台南芒果季22日在走馬瀨農場開跑，農業局表示，今年台南芒果產量約少3成，但品質...

自備購物袋月月抽買菜金 嘉市府攜手東市場推環保袋迺菜市

嘉義市「新永續淨零」以2050淨零碳排為目標，建構韌性海綿城市共創永續家園，市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺...

老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，...

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。