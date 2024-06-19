氣候異常蜂蜜欠收評鑑喊停 嘉縣農會美女總幹事帶蜂農前進校園行銷

今年氣候異常，龍眼花開花率偏低，導致龍眼蜂蜜產量驟減，連帶影響嘉義縣蜂農收入，今年蜂蜜評鑑因組數不足喊停，縣農會為保障蜂農收益，除協助蜂農申請天然災害補助，特地號召大林養蜂產銷第一班、中埔養蜂產銷第二班、三美養蜂生態園等蜂農，利用畢業季，前進國中小校園，舉辦蜂蜜校園快閃行銷展售活動，與師生互動，受師生歡迎。

養蜂產銷輔導計畫BEE YA快閃行銷展售活動，上午在大林鎮三和國小學、大林國小舉行，快閃行銷活動內容，包含蜂農講解蜂蜜的生產過程，從蜜蜂採蜜到蜂蜜成品，以及分辨真假蜂蜜與保存方式，體現食農教育。縣農會人員特別在活動現場，製作蜂蜜檸檬冬瓜冰沙，讓酷熱的畢業季暑氣全消。

縣農會總幹事黃貞瑜說，蜂蜜象徵甜蜜未來和美好希望，祝福所有畢業生尋蜜到好前程，別忘蜂蜜如何產出，是每隻蜜蜂辛勤勞動之後甜蜜的成果，勉勵畢業生在下一階段人生旅途，努力認真的讀書，打好基礎築好蜂巢，才能安穩的享受甜蜜的成果。