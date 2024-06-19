中國城及星鑽地區市有地標售每坪120萬 創台南最高紀錄

台南市地政局今辦理今年首次市地重劃抵費地及區段徵收剩餘可建築土地聯合標售，共18標18筆土地，標售總底價34.57億餘元，結果標出12筆，標售總金額43.53億餘元，平均溢價率37.41％，其中最受矚目的中國城及運河星鑽地區土地都標出，不過，每坪約120萬元，創台南市有地最高標售紀錄。

地政局指出此次標售的麻豆工業區、九份子、永康新設鹽行國中及附近地區、中國城及運河星鑽地區及永康物流及貨物轉運中心等開發區，兼具交通便捷及生活機能完善等優勢，都順利標出，期盼得標廠商盡早進駐與開發，共同創造宜居樂活大台南。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，聚集傳統產業，鏈結南部科學園區科技產業，滿足產業需求與發展，可促進地方經濟再生與繁榮；九份子重劃區為國內第一個低碳示範社區，區內設有學校、運動館等設施，打造低碳高品質的居住環境，且生活機能完善。

永康新設鹽行國中及附近地區，配合永康大排整治劃設公園，防洪兼休憩，公共設施完善，同時提升鹽行地區學童就學便利性及安全性；中國城及運河星鑽地區，開發完成後將帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展，並串連觀光休閒遊憩及結合水岸複合商圈的發展，活絡舊市區商業發展，創新都市觀光產業。

永康物流及貨物轉運中心市地重劃區發展定位為國道運輸走廊重要樞紐，區內交通轉運站可帶動貨運服務業、倉儲集散中心及物流中心業發展。

本次由6家公司及6組自然人得標，多為在地自然人及公司得標，但中國城及運河星鑽地區星鑽段2430地號為上市建設公司得標，得標單價每坪約120萬元；九份子因附近公設完竣，2筆土地各吸引7組人馬競標，其中國安段1515地號，因面積較小、競標激烈，溢價率55.19%。另本次標售時，有兩組標單因檢附公司登記表未切結及身分證影本未蓋章、未切結，不符合投標須知規定而判定為不合格標。