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文化平權巡演在嘉義大林 6組團隊29日攜手獻藝

中央社／ 嘉義縣19日電

文化部主辦「文化平權巡演庄頭劇場藝日限定」活動，29日將由紙風車劇團攜手6組團隊，在嘉縣大林體育運動公園演出，還有街頭藝人及創意市集，為地方帶來豐盛滿載的藝文體驗。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，6月29日從下午2時先由6組團隊輪番上場，劇碼分別是十鼓擊樂團「台灣風情」、長義閣掌中劇團「偶，沉默了．皆大歡喜」、三缺一劇團「蚵仔夜行軍」、看嘸舞蹈劇場「水的三種變態」、嘉義響飛直笛合奏團「木笛庄腳情」及逐鹿表演藝術團「解碼鄒傳說」。

文觀局說，晚間7時紙風車劇團演出「唐吉軻德冒險故事-銀河天馬」庄頭限定版，以唐吉軻德堅持夢想、永不放棄精神登場。

紙風車強調，由於創辦人李永豐是嘉義人，回到嘉義演出格外具有意義，帶來頭寬25公尺、身長20公尺的飛天龍，這次飛天四頭龍與遁地雙頭龍，是創團30年來首次同台登場，小朋友可以目睹唐吉軻德在天空和飛天龍對打的精彩畫面，絕佳的視覺饗宴，開啟孩子創意的無窮想像。

文觀局指出，當天還有多元文創市集區，包括餐飲區、文創商品和手作體驗區，同時邀請台灣特技舞蹈協會，規劃街頭藝人表演，由森森不息街頭劇場、海Fun街頭馬戲帶來切磚、默劇、小丑、大武術、高車踢碗、雜耍球圈棒、倒立、翻騰、雙人對手技巧和板凳面等演出，打造貼近民眾、互動性超高的街頭劇場。

多元文創市集現場可使用「文化幣」，相關資訊請至「文化平權巡演庄頭劇場藝日限定」臉書專頁查詢。

劇場 嘉義 紙風車

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