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台南芒果今年減產3成價揚 芒果節周末登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南芒果季開跑。記者吳淑玲／攝影
台南芒果季開跑。記者吳淑玲／攝影

台南是全國芒果最大產區，市長黃偉哲今天宣布台南芒果季22日在走馬瀨農場開跑，農業局表示，今年台南芒果產量約少3成，但品質優良，外銷芒果每公斤約比去年漲10元，市價和往年差不多，再約10天進入盛產期，但目前品嘗已正是時候。

黃偉哲表示，許許多多優質的芒果需要你來扮演識貨人去扮演吃客、扮演吃貨，今年農民都辛苦栽植非常優質的芒果，今年是台南400，特別特別茄芷袋的芒果禮盒，也推出了芒果綜合包，台南的芒果不只有愛文、土芒果，還有許許多多非常多的品系，都歡迎來品嘗，可從台南市農業局或是各大農會的通路，都可以來訂購。

黃偉哲指出，台南這幾年來大家努力，一方面要注重食安，一方面提高芒果的附加價值，所以推出安心標章，保障芒果的質跟量，也推出產銷履歷，每一顆芒果、一箱芒果，都可以找到他種植的芒果的種植的農民，以及所出品的地區，是負責任的表現，也是品質優異的保證。

台南芒果節自本周末起至7月13日，結合芒果六大產區及其周邊活動，周周有活動，22、23日在走馬瀨農場舉辦芒果節主場活動，當天門票優惠只要150元(原價250元)，再送50元芒果冰折價券，此外，民眾穿芒果顏色服裝(紅黃橘綠)或芒果圖樣裝扮，可參加芒果轉轉樂抽獎(每日限量100名)，有機會抽中芒果節限定野餐墊。

23日由南化區公所率先開跑「南化芒果歐伊細」芒果節，除了好吃芒果、表演活動及市集，還有消暑親水氣墊遊戲，歡迎大小朋友一齊參加芒果節。

緊接著，29、30日在玉井青果市場和周邊的夏季「淺山市集」同期舉行、29日在走馬瀨農場聯合舉辦「好芒牧草節」和「台南400地景劇場」朱宗慶打擊樂團親子表演、30日在大內青果市場、7月6日在楠西的芒果農創玫瑰綠柏園、7月7日在官田渡頭芒果市場，以及7月13日在左鎮驛站等。

今年芒果節大亮點之一，「台南芒果美味地圖」推薦有逾百個據點的台南芒果美味店家，通通都使用台南芒果製作而成，整個台南市都是芒果節，散發芒果香甜，包含夏天必吃的芒果冰、芒果鮮果、伴手禮、複合式餐廳、烘焙名店、合作快閃店、星級聯名飯店、採果體驗、產區商圈和景點。

中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬表示， 5月9、10日和市府合辦「台南熱帶水果國際採購日」貿易洽談邀請到日韓星馬及美國、加拿大、澳洲等7國14家買主並安排參訪台南芒果產地，估計未來一年下單金額超過1846萬美元。

台南芒果季開跑。記者吳淑玲／攝影
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台南 芒果 黃偉哲

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