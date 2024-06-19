《2421m的迴聲》出版 阿里山林鐵人文生態紀實

阿里山林鐵7月將全線通車，林業署今天宣布《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》專書將開賣，以文字、攝影帶領人從林鐵的載運史、帶動經濟發展歷程，一站一故事領略生態人文。

農業部林業及自然保育署今天舉辦《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》新書發表會，由林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處著手完成、出版，計有中文、英文及日文3種語文版本，7月3日起在各場新書推廣活動、國家書店及五南文化廣場，以及北門車站、竹崎車站、阿里山車站與林鐵及文資處官方臉書粉絲專頁同步開賣。

林業署署長林華慶說，全書5個章節、7個故事、21個車站，讓讀者除了透過媒體報導已經著墨的工法、歷史等面向，進一步深入了解林鐵百年來沿線居民、遊客、職人與林鐵間生動、細緻的往來影響與交織，一覽阿里山到嘉義軸帶沿線脈絡的生態與林業文化意涵。

林鐵及文資處處長黃妙修是推動阿里山林鐵全線通車的靈魂人物，她說，這本書由林鐵及文資處管理師吳明翰拍攝、執筆，搭配執行主編古庭維完成，全書不只有火車，多了人文、生態、土地的關懷，透過四季不同光影的掌握，將山景、各式火車，以及追火車、修火車、看火車的人，還有山間居民、耆老等都捕捉入鏡。

她並說，一本好的攝影紀實除了運氣好，努力絕對少不了，過程中為了光、影、生命的展現，可以重拍6次、8次，包含猴子、狗、雞、鴨等動物都在絕妙時機靈動入鏡；過程中也可見迷上阿里山林鐵的韓國及澳洲旅人、日本鐵道迷；這本書可以讓人感受到林鐵百年來的光榮、全線將通車的感動，並重新認識當代林鐵。

吳明翰說，他從2018年進入林鐵及文資處，與旅人、國際參訪團、媒體資深攝影工作者的互動，還有期間許多人協助他了解當地的歷史、生活，包含古庭維深諳日文的老父親、當地耆老等，讓他了解、掌握如何拍攝及寫作「阿里山林鐵」這個浩瀚的主題。

吳明翰並說，古庭維是讓這本書「從小孩轉大人」重要人物。古庭維則說，其實很多要求，來自黃妙修的堅持。林華慶呼籲民眾搭阿里山林鐵前，先買《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》這本書閱覽，可像魚骨擴散開來般，先深入了解沿線軸帶全生態。