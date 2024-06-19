快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

《2421m的迴聲》出版 阿里山林鐵人文生態紀實

中央社／ 台北19日電

阿里山林鐵7月將全線通車，林業署今天宣布《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》專書將開賣，以文字、攝影帶領人從林鐵的載運史、帶動經濟發展歷程，一站一故事領略生態人文。

農業部林業及自然保育署今天舉辦《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》新書發表會，由林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處著手完成、出版，計有中文、英文及日文3種語文版本，7月3日起在各場新書推廣活動、國家書店及五南文化廣場，以及北門車站、竹崎車站、阿里山車站與林鐵及文資處官方臉書粉絲專頁同步開賣。

林業署署長林華慶說，全書5個章節、7個故事、21個車站，讓讀者除了透過媒體報導已經著墨的工法、歷史等面向，進一步深入了解林鐵百年來沿線居民、遊客、職人與林鐵間生動、細緻的往來影響與交織，一覽阿里山到嘉義軸帶沿線脈絡的生態與林業文化意涵。

林鐵及文資處處長黃妙修是推動阿里山林鐵全線通車的靈魂人物，她說，這本書由林鐵及文資處管理師吳明翰拍攝、執筆，搭配執行主編古庭維完成，全書不只有火車，多了人文、生態、土地的關懷，透過四季不同光影的掌握，將山景、各式火車，以及追火車、修火車、看火車的人，還有山間居民、耆老等都捕捉入鏡。

她並說，一本好的攝影紀實除了運氣好，努力絕對少不了，過程中為了光、影、生命的展現，可以重拍6次、8次，包含猴子、狗、雞、鴨等動物都在絕妙時機靈動入鏡；過程中也可見迷上阿里山林鐵的韓國及澳洲旅人、日本鐵道迷；這本書可以讓人感受到林鐵百年來的光榮、全線將通車的感動，並重新認識當代林鐵。

吳明翰說，他從2018年進入林鐵及文資處，與旅人、國際參訪團、媒體資深攝影工作者的互動，還有期間許多人協助他了解當地的歷史、生活，包含古庭維深諳日文的老父親、當地耆老等，讓他了解、掌握如何拍攝及寫作「阿里山林鐵」這個浩瀚的主題。

吳明翰並說，古庭維是讓這本書「從小孩轉大人」重要人物。古庭維則說，其實很多要求，來自黃妙修的堅持。林華慶呼籲民眾搭阿里山林鐵前，先買《2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行》這本書閱覽，可像魚骨擴散開來般，先深入了解沿線軸帶全生態。

文化資產 林業署 火車 鐵道迷 阿里山

延伸閱讀

野生百步蛇護卵到幼蛇離巢 百步蛇護幼影片全球首發

影／野生百步蛇生殖生態揭秘 護卵、護幼影像全球首發

阿里山林鐵7月全線通車 嘉義藝術節火車快飛系列活動打頭陣

影／嘟嘟火車回高雄了！ 安置哈瑪星園區將轉型咖啡廳

相關新聞

台南芒果今年減產3成價揚 芒果節周末登場

台南是全國芒果最大產區，市長黃偉哲今天宣布台南芒果季22日在走馬瀨農場開跑，農業局表示，今年台南芒果產量約少3成，但品質...

自備購物袋月月抽買菜金 嘉市府攜手東市場推環保袋迺菜市

嘉義市「新永續淨零」以2050淨零碳排為目標，建構韌性海綿城市共創永續家園，市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺...

老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，...

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生...

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。