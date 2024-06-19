自備購物袋月月抽買菜金 嘉市府攜手東市場推環保袋迺菜市

嘉義市「新永續淨零」以2050淨零碳排為目標，建構韌性海綿城市共創永續家園，市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾代表市長黃敏惠到東市場，宣導減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。

李佳禾說，環境部2002年起推動購物用塑膠袋付費政策，經多年管制後，受管制對象塑膠袋用量減少，但市場攤販因未納入管制及國人消費習性，購物用塑膠袋用量仍超過全國整體用量的50％以上。

他說，感謝建設處協助，東公有零售市場自治會及市場店家配合，響應使用環保袋，讓嘉市逐步避免一次性塑膠袋使用，宣導市場攤商不主動提供紅白塑膠袋，直接盛裝生鮮透明厚塑膠袋將輔導全面改用薄塑膠袋。

期待透過市場推動「環保袋租借服務」、「攤商不主動提供塑膠袋」、「直接盛裝生鮮使用薄塑膠袋」等措施，達到市場減塑、塑膠袋源頭減量，實現2050淨零轉型中的「資源循環零廢棄」及「淨零綠生活」兩項重要精神，朝向「新永續淨零」目標邁進。「環保袋迺菜市、月月抽買菜金」，在東市場借問站點設置兩處二手循環箱，民眾可租借茄芷袋或菜籃購物，也可將乾淨一次用塑膠袋及紙袋放入箱內，供循環再利用。