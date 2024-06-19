快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

自備購物袋月月抽買菜金 嘉市府攜手東市場推環保袋迺菜市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾（中）代表市長黃敏惠到東市場，傳達減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾（中）代表市長黃敏惠到東市場，傳達減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。圖／嘉市府提供

嘉義市「新永續淨零」以2050淨零碳排為目標，建構韌性海綿城市共創永續家園，市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾代表市長黃敏惠到東市場，宣導減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。

李佳禾說，環境部2002年起推動購物用塑膠袋付費政策，經多年管制後，受管制對象塑膠袋用量減少，但市場攤販因未納入管制及國人消費習性，購物用塑膠袋用量仍超過全國整體用量的50％以上。

他說，感謝建設處協助，東公有零售市場自治會及市場店家配合，響應使用環保袋，讓嘉市逐步避免一次性塑膠袋使用，宣導市場攤商不主動提供紅白塑膠袋，直接盛裝生鮮透明厚塑膠袋將輔導全面改用薄塑膠袋。

期待透過市場推動「環保袋租借服務」、「攤商不主動提供塑膠袋」、「直接盛裝生鮮使用薄塑膠袋」等措施，達到市場減塑、塑膠袋源頭減量，實現2050淨零轉型中的「資源循環零廢棄」及「淨零綠生活」兩項重要精神，朝向「新永續淨零」目標邁進。「環保袋迺菜市、月月抽買菜金」，在東市場借問站點設置兩處二手循環箱，民眾可租借茄芷袋或菜籃購物，也可將乾淨一次用塑膠袋及紙袋放入箱內，供循環再利用。

活動日期明天起至12月20日止，凡自備購物袋購物，或至東公有零售市場借問站點，租借茄芷袋或菜籃購物，可掃描QR Code登錄享抽獎資格，每月25日抽出40名得獎者，每名得獎者獲得價值100元買菜金。

嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾（左）代表市長黃敏惠到東市場，傳達減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動，上午環保局長李佳禾（左）代表市長黃敏惠到東市場，傳達減塑、再利用及永續發展，響應減塑行動。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺菜市月月抽買菜金」活動。圖／嘉市府提供

嘉義 塑膠袋 永續 環保

延伸閱讀

00878、00713、00919、00915、00918…每月加薪2萬！除00929外七檔能這樣組

00929帶起月月領息風潮！00934、00936股價成長可期、00940規模第2大

常用塑膠袋和紙碗裝熱湯 國人塑化劑濃度是美2到7倍

尷尬！大陸妹子誤將這物當環保袋 得知真身後驚嘆：長知識了

相關新聞

自備購物袋月月抽買菜金 嘉市府攜手東市場推環保袋迺菜市

嘉義市「新永續淨零」以2050淨零碳排為目標，建構韌性海綿城市共創永續家園，市府環保局與東公有零售市場共同舉辦「環保袋迺...

老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，...

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生...

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區...

投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，昨起2天在嘉市新悅花園酒店登場，8年前，嘉市社區醫療發展協會前理事長余尚儒醫師，為圓推動在宅醫療心願，帶妻小投身台東偏遠「無醫村」服務，研討會以台灣在宅醫療學會理事長身分，回故鄉分享在宅醫療心得經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。