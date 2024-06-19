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「從拉斐爾到梵谷」掀熱潮 南市府邀65校師生觀展

中央社／ 台南19日電

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」自5月2日開展掀起熱潮，台南市政府規劃招待65校共2400名師生看展，台南市長黃偉哲今天帶著39名南新國中師生前往參觀。

黃偉哲致詞表示，台南市財政雖然不是特別寬裕，但支持教育經費絕對不手軟，這次與奇美博物館合作，讓台南市美術班、偏鄉學校以及對藝術創作有興趣學生，有機會到奇美博物館欣賞國際級大展，相信對學子藝術教育非常有幫助。

台南市政府教育局提供資料指出，培養學生美學創思力是台南市重要政策目標，藝術教育普及與推廣也持續在各校扎根，教育局在2月就與奇美博物館聯繫相關事宜，促成65校共2400名師生得以參觀百年難得一遇珍貴展覽。

教育局指出，各參訪學校也由教師精心規劃展覽前導課程，並設計精美學習單，盼讓參展學生不虛此行。

南新國中校長黃美芳表示，南新國中設有美術及音樂藝術才能班，今天參觀後，有多名自小修習美術且讀遍畫作賞析的南新美術班學生讚嘆，書本得到的知識，遠不及親眼目睹名畫真實感受。

台南 奇美博物館 教育局

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