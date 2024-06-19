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45歲以上免費！南市開設150班數位行動應用課程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府推動民眾行動上網計畫，45歲以上市民可免費上課。圖／研考會提供
台南市政府推動民眾行動上網計畫，45歲以上市民可免費上課。圖／研考會提供

隨著台灣將步入超高齡社會，台南市政府規畫113年度推動民眾行動上網計畫，活動計畫期程自即日起至11月底止，由專業數位講師與助教深入台南37區，開設行動教室，營造數位友善學習環境，以啟動數位友善行動學習模式，助中高齡民眾樂享數位生活，預計將開設150班數位行動應用課程。

市長黃偉哲表示，數位科技的應用與市政成果應服務所有市民，尤其是中高齡族群，透過這些行動上網課程，希望讓更多人能夠輕鬆學習並享受科技帶來的便利與樂趣，進一步提升生活品質。今年的課程內容聚焦於45歲以上設籍、居住、工作或就學在台南的民眾，涵蓋智慧生活應用、樂活旅遊、社群分享、影像美學共12門課程，目標服務超過3000人次。

研考會表示，台南市政府也關注客家、農民、原住民與新住民族群的獨特學習需求，以適性分群專班模式服務多元族群民眾。透過行動上網課程，民眾將能學習行動上網、網路詐騙預防、AI ChatGPT科技應用、農產品網路行銷手法、原民品牌創意設計應用、多媒體影音設計等實際案例教學，激發族群朋友跨域學習，協助中高齡民眾將數位行動科技帶入生活，解決操作疑難，達到降低數位落差的目標。

這項計畫希望深入37區，歡迎市民邀集左鄰右舍與親友踴躍報名，或透過當地里長、市民團體、社區發展協會、長照中心、長青學苑等，能提供上課地點，一次可開設2門課程，每班可招募15至20人，撥打免費服務專線0800-530-688，預約安排行動上網課程，請至官網了解課程詳情。

台南市政府推動民眾行動上網計畫，開設12門課程，45歲以上市民可免費上課。圖／研考會提供
台南市政府推動民眾行動上網計畫，開設12門課程，45歲以上市民可免費上課。圖／研考會提供

AI ChatGPT 中高齡族群 台南 網路 銀髮族 黃偉哲

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