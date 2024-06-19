老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，創立「壺仙花果園」做為文人聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀；去年賴家孫子賣給在地建商兆盈建設公司；市府地政處說，內政部實價登錄日前公告交易價格，面積總計3597平方公尺（約1088坪）、總價5億8341萬6070元、每坪約53萬6千元，符合市場交易行情。

地政處說，前壼仙幼稚園土地位在垂楊路及安和街口，民族段三小段59地號等12筆土地，面積總計3597平方公尺、約1088坪，總價5億8341萬6070元、每坪約53.6萬元，交易日期112年10月，登記日期今年6月，壼仙幼稚園交易價格符合市場行情。

兆盈建設公司雇工整地，目前還未決定建地推案內容及銷售時間。賴雨若孫子未定居嘉義，與賴雨若孫子賴辰雄教授有交情的嘉市府文化局前局長賴萬鎮說，賴雨若家族土地西側委託建商蓋大樓，東側請建商代為興建賴雨若紀念館。

市府說，「壺仙幼稚園」1976年停辦封閉，未申請都市更新，目前未接到建案申請。5、60年代賴雨若兒子改建為壺仙幼稚園，文化局2007年編輯「壺仙賴雨若詩文全集」，請花果園會員林玉山大師題字。壺仙幼稚園區留存中式庭園造景，未列入文化資產歷史建築、古蹟，由賴雨若孫子管理。

嘉市誌對壺仙事蹟有完整記載，賴雨若出生美街，父親賴世觀是台南府學歲貢生、授五品官銜，賴雨若是最早通過普通文官考試2名台灣人之一，首位台籍辯護士。賴雨若漢文造詣精深，與詩友結成茗香吟社、嘉義社，舉辦聯吟大會，熱心文教事業，設「壺仙花果園義塾」免費教四書五經，日治昭和9年因政府監視義塾，改為「壺仙花果園修養會」，繼續由名士講課，聽課者眾。