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大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計6月底開幕。圖／承億集團提供
嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計6月底開幕。圖／承億集團提供

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，6月底開幕，市區另有嘉義「101」大樓福容voco酒店本月底開幕，中西餐廳加入美食市場，又有五星級耐斯王子大飯店餐飲，高檔美食市場競爭激烈。

山樣子美食基地前身為湖水案人文旅館，園區由承億集團全新改裝，標榜融合嘉義人情、風土與在地共創，目前已有排隊名店貓尾巴麵包、嘉義在地新創品牌松檜木創、洛澄貓咖啡、八之五食堂、隱居。酣InHouse ChiaY營運中。

未來預計有全台連鎖知名餐飲品牌「橘焱胡同集團」雲嘉第一間全新品牌、排隊名店「林聰明砂鍋魚頭」以及其他嘉義在地新創品牌陸續營運。

承億說，山樣子美食基地有間令嘉義人期盼的「初物鐵板燒鍋物」主打頂級鐵板藝術料理，由曾任米其林推薦餐廳Papillon的新銳主廚毛乃康親自操刀，他曾先後在獲米其林星級殊榮肯定的UKAI餐飲團隊Ukai-tei Kaohsiung，以及米其林推薦餐廳Papillon 歷練，年紀輕輕即躍升Papillon主廚團隊。

「初物鐵板燒鍋物」一樓為新鮮食材與澄清雞高湯熬煮的極上精緻鍋物，2樓主打頂級鐵板藝術料理，目前進入試營運階段，開放訂位，預計6月底正式開幕。

福容voco酒店試營運逾2個月，酒店2樓田園西餐廳推出自助百匯，引發市場關注；五星級耐斯王子大飯店阿里山中餐廳、萬國百匯自助餐廳，是在地人高檔美食饗宴去處，月底新加入「山樣子美食基地」，讓消費者有更多選擇。

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計6月底開幕。圖／承億集團提供
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嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計6月底開幕。圖／承億集團提供
嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山樣子美食基地」，預計6月底開幕。圖／承億集團提供

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