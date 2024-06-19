台南啟動民眾上網計畫 助中高齡者享受數位生活

數位時代下的台灣將步入超高齡社會，台南市政府今年啟動民眾上網計畫，預定11月底前在全市37個行政區開設行動教室150班數位行動應用課程，協助中高齡者享受數位生活。

台南市政府研究發展考核委員會今天發布新聞稿指出，台南市民眾行動上網計畫將由專業數位講師、助教深入全市37區開設行動教室，營造數位友善學習環境，啟動數位友善行動學習模式，預定開設150班數位行動應用課程。

台南市長黃偉哲表示，數位科技應用與市政成果應服務市民，尤其是中高齡族群透過行動上網課程，輕鬆學習享受科技便利與樂趣，提升生活品質。

今年課程內容聚焦於45歲以上在台南設籍、居住、工作或就學民眾，涵蓋智慧生活應用、樂活旅遊、社群分享、影像美學等共12門課程，目標服務逾3000人次。

此外，市府也關注客家、農民、原住民與新住民族群等獨特學習需求，以適性分群專班模式服務多元族群，教授學習行動上網、網路詐騙預防、AI ChatGPT科技應用、農產品網路行銷手法、原民品牌創意設計應用、多媒體影音設計等，將數位行動科技帶入生活。