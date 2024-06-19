快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

台南啟動民眾上網計畫 助中高齡者享受數位生活

中央社／ 台南19日電

數位時代下的台灣將步入超高齡社會，台南市政府今年啟動民眾上網計畫，預定11月底前在全市37個行政區開設行動教室150班數位行動應用課程，協助中高齡者享受數位生活。

台南市政府研究發展考核委員會今天發布新聞稿指出，台南市民眾行動上網計畫將由專業數位講師、助教深入全市37區開設行動教室，營造數位友善學習環境，啟動數位友善行動學習模式，預定開設150班數位行動應用課程。

台南市長黃偉哲表示，數位科技應用與市政成果應服務市民，尤其是中高齡族群透過行動上網課程，輕鬆學習享受科技便利與樂趣，提升生活品質。

今年課程內容聚焦於45歲以上在台南設籍、居住、工作或就學民眾，涵蓋智慧生活應用、樂活旅遊、社群分享、影像美學等共12門課程，目標服務逾3000人次。

此外，市府也關注客家、農民、原住民與新住民族群等獨特學習需求，以適性分群專班模式服務多元族群，教授學習行動上網、網路詐騙預防、AI ChatGPT科技應用、農產品網路行銷手法、原民品牌創意設計應用、多媒體影音設計等，將數位行動科技帶入生活。

中高齡族群 網路

延伸閱讀

投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

7成是身心障礙、弱勢員工 虎尾這旅店獲評友善特色店家

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

老人重返職場「高雄媒合率僅4成」 勞工局：雇主意願低

相關新聞

老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，...

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生...

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區...

投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，昨起2天在嘉市新悅花園酒店登場，8年前，嘉市社區醫療發展協會前理事長余尚儒醫師，為圓推動在宅醫療心願，帶妻小投身台東偏遠「無醫村」服務，研討會以台灣在宅醫療學會理事長身分，回故鄉分享在宅醫療心得經驗。

廣角鏡／嘉縣大林兒童交通公園 孩子邊玩邊學

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，設有迷你駕駛學習場，包括縮小版道路、人行道、鐵路平交道等，還有各式交通號誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。