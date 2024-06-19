綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生物資源系助理教授陳宣汶表示，綠鬣蜥來自熱帶，不太可能因為天氣太熱而暴斃。縣府農業處呼籲民眾發現綠鬣蜥可以通報移除，切勿投毒，可能觸法也會危害本土生態。

有民眾在臉書「嘉義綠豆大小事」舖上綠鬣蜥影片，影片中有6隻綠鬣蜥疑似死亡，並說明是在「水上外溪洲橋下附近，集體綠鬣蜥中暑暴斃」，不過，有網友發現當中有些綠鬣蜥有發黑狀況「應該是中毒，東南亞比我們熱都可以生存了，有幾隻身體發黑有可能是中毒吧？」、「應該是有投毒……雖然本來就該移除，但就怕其他物種也會誤食」「最怕禍及到其他非危害生物，除非有把握知道在這區域內都是這個綠鬣蜥生物存在才會去下毒毒害，隨意下毒波及到其他生物的話，事情可就好玩了」。

培訓嘉義縣綠鬣蜥移除大隊的嘉義大學生物資源系助理教授陳宣汶表示，綠鬣蜥來自熱帶，也會自行移動避開過高的溫度，不太可能因為天氣太熱而暴斃。

他表示，如果這些個體身上都沒有明顯外傷，是有可能因為誤食有毒植物或毒餌死亡，但需要請專業人士進行化驗才能確定。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱表示，目前沒有接到類似通報，呼籲民眾發現外來種綠鬣蜥可以向縣府通報，將派專業移除大隊前往協助處理，任意投毒可能觸犯動保法等罰則，也可能波及其他無辜生物。