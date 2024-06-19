快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有民眾在水上鄉發現綠鬣蜥集體暴斃，懷疑中暑死亡。圖／擷取臉書嘉義綠豆大小事
有民眾在水上鄉發現綠鬣蜥集體暴斃，懷疑中暑死亡。圖／擷取臉書嘉義綠豆大小事

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生物資源系助理教授陳宣汶表示，綠鬣蜥來自熱帶，不太可能因為天氣太熱而暴斃。縣府農業處呼籲民眾發現綠鬣蜥可以通報移除，切勿投毒，可能觸法也會危害本土生態。

有民眾在臉書「嘉義綠豆大小事」舖上綠鬣蜥影片，影片中有6隻綠鬣蜥疑似死亡，並說明是在「水上外溪洲橋下附近，集體綠鬣蜥中暑暴斃」，不過，有網友發現當中有些綠鬣蜥有發黑狀況「應該是中毒，東南亞比我們熱都可以生存了，有幾隻身體發黑有可能是中毒吧？」、「應該是有投毒……雖然本來就該移除，但就怕其他物種也會誤食」「最怕禍及到其他非危害生物，除非有把握知道在這區域內都是這個綠鬣蜥生物存在才會去下毒毒害，隨意下毒波及到其他生物的話，事情可就好玩了」。

培訓嘉義縣綠鬣蜥移除大隊的嘉義大學生物資源系助理教授陳宣汶表示，綠鬣蜥來自熱帶，也會自行移動避開過高的溫度，不太可能因為天氣太熱而暴斃。

他表示，如果這些個體身上都沒有明顯外傷，是有可能因為誤食有毒植物或毒餌死亡，但需要請專業人士進行化驗才能確定。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱表示，目前沒有接到類似通報，呼籲民眾發現外來種綠鬣蜥可以向縣府通報，將派專業移除大隊前往協助處理，任意投毒可能觸犯動保法等罰則，也可能波及其他無辜生物。

中毒 動保法 嘉義 綠鬣蜥

延伸閱讀

賴清德督軍、官校生疑熱傷害 腎臟醫：腎衰竭風險高

台東極端高溫狂飆40.1度！1人送醫疑中暑 居民：身體感覺像超過50度

陳奕迅打球中暑跌倒，下巴縫30幾針！刮痧消暑氣，1張圖看你病得多嚴重

陳奕迅熱到昏厥下巴骨裂 急診醫：中暑死亡率最高七成

相關新聞

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生...

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區...

投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，昨起2天在嘉市新悅花園酒店登場，8年前，嘉市社區醫療發展協會前理事長余尚儒醫師，為圓推動在宅醫療心願，帶妻小投身台東偏遠「無醫村」服務，研討會以台灣在宅醫療學會理事長身分，回故鄉分享在宅醫療心得經驗。

廣角鏡／嘉縣大林兒童交通公園 孩子邊玩邊學

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，設有迷你駕駛學習場，包括縮小版道路、人行道、鐵路平交道等，還有各式交通號誌...

嘉義市舊興中警所 轉型青創基地

嘉義市日治時期東門派出所活化轉型文化基地，另個位於鬧區文化商圈的舊興中派出所36年歷史，市府將打造為青創基地兼旅客服務中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。