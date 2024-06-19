快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南牡蠣養殖季進入尾聲，蚵農忙著剝殼出貨。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，蚵農忙著剝殼出貨。記者鄭惠仁／攝影

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區漁會說，因檢方也在抓越南蚵混充台灣蚵，連日來盤商紛至安平訂購「台南蚵」，帶來交易高峰。由於養殖季將結束，將建議蚵農未來降低養殖密度，以及請市府協助加速設置剝蚵場，並為蚵農爭取漁業權。

農業局表示，規畫在溪南、溪北各設一剝殼場，並有冷鏈、包裝與後送設備，溪南部分還在就用地進行整合，溪北部分選址七股，目前就場地取得、分工權責做評估，也請漁業署進行協調，希望能在今年內把案子送漁業署。在此過渡期，會請區漁會輔導現有剝殼業者改善工作環境，吸引更多閒置人力投入剝殼工作。另漁業權部分，目前港務公司已同意劃出漁業權區位，報交通部核定中，若經核准就能公告；屬台江國家公園管轄的海域，台江國家公園管理處已開過1次審議會議，該局正就會中的討論及建議做整理及修正，希望能加速作業，早日讓蚵農獲得漁業權。

曾文溪以南到二仁溪是台南主要的浮棚式牡蠣養殖區，數量8千多棚，受到進口的越南蚵衝擊，雖然養殖季將結束，但尚有部分未收成，安平漁港附近可見蚵農忙著採收並雇工剝殼，準備出貨。南市區漁會總幹事林鈺昕說，近幾年進口的越南蚵對台灣蚵衝擊很大，許多越南蚵混充台灣蚵，讓蚵農受害，為此，透過立委建議要落實進口蚵的檢驗，不能無條件進口，以及嚴格取締越南蚵混充台灣蚵。

林鈺昕表示，日前有檢察官在他縣市產地抓越南蚵混充台灣蚵，已起了效應，目前台南安平尚有未採收的牡蠣，連日來陸續有盤商來叫貨，在養殖末期出現交易高峰。這是好現象，希望相關單位和檢調能加強這方面的取締及不法行為的偵辦，除了維護蚵農權益，也保障消費者。

林鈺昕指出，今年放養期發生牡蠣遭病蟲害侵襲，大量暴斃情形，由於水質檢驗沒問題，被認為與蚵苗源頭以及養殖密度等有關，除了會宣導蚵農慎選蚵苗，也將請蚵農降低養殖密度。林鈺昕表示，目前區漁會與農業局合作建立「台南蚵」品牌，但也遇到人力短缺問題，亟待建立剝殼場，以滿足產銷需求，亟需農業局做整體規畫與協助。另，蚵農沒漁業權以致無保障，遭天然災害或病蟲害損失卻無法獲得補助，目前市府極力為蚵農爭取，希望能盡快完成蚵農所願。

台南牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣個個肥美。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣個個肥美。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣個個肥美。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，牡蠣個個肥美。記者鄭惠仁／攝影

台南 水質 漁業署 牡蠣

延伸閱讀

台南安平港濱展6架除役軍機 見證歷史向國軍致敬

越南創業有成 台中在地企業家返鄉捐助5所偏鄉學校

桃園忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 桃院今辯結7月5日宣判

越南牡蠣混充貼上「產地：台灣」 雲林源頭廠商6萬交保

相關新聞

老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」荒廢半世紀 建商交易價格曝

嘉市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，...

大雅路商圈又有新餐廳月底開幕 嘉義市美食市場競爭激烈

嘉義市在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，打造「山...

綠鬣蜥中暑集體暴斃？學者：不大可能

有民眾在地方社群媒體上傳綠鬣蜥集體暴斃影像，並稱說有可能是天氣太熱中暑集體暴斃，不過，有網友認為比較像遭投毒；嘉義大學生...

檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區...

投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，昨起2天在嘉市新悅花園酒店登場，8年前，嘉市社區醫療發展協會前理事長余尚儒醫師，為圓推動在宅醫療心願，帶妻小投身台東偏遠「無醫村」服務，研討會以台灣在宅醫療學會理事長身分，回故鄉分享在宅醫療心得經驗。

廣角鏡／嘉縣大林兒童交通公園 孩子邊玩邊學

嘉義縣大林鎮體育運動公園西側新設兒童交通公園，設有迷你駕駛學習場，包括縮小版道路、人行道、鐵路平交道等，還有各式交通號誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。