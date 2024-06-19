檢方查進口蚵冒充台灣蚵起效應 台南牡蠣養殖季尾聲交易創高峰

台南淺海浮棚式牡蠣養殖季將在6月30日結束，尚有部分未採收，安平地區蚵農趁著天氣轉晴，且是蚵肉最肥美期，陸續出貨，南市區漁會說，因檢方也在抓越南蚵混充台灣蚵，連日來盤商紛至安平訂購「台南蚵」，帶來交易高峰。由於養殖季將結束，將建議蚵農未來降低養殖密度，以及請市府協助加速設置剝蚵場，並為蚵農爭取漁業權。

農業局表示，規畫在溪南、溪北各設一剝殼場，並有冷鏈、包裝與後送設備，溪南部分還在就用地進行整合，溪北部分選址七股，目前就場地取得、分工權責做評估，也請漁業署進行協調，希望能在今年內把案子送漁業署。在此過渡期，會請區漁會輔導現有剝殼業者改善工作環境，吸引更多閒置人力投入剝殼工作。另漁業權部分，目前港務公司已同意劃出漁業權區位，報交通部核定中，若經核准就能公告；屬台江國家公園管轄的海域，台江國家公園管理處已開過1次審議會議，該局正就會中的討論及建議做整理及修正，希望能加速作業，早日讓蚵農獲得漁業權。

曾文溪以南到二仁溪是台南主要的浮棚式牡蠣養殖區，數量8千多棚，受到進口的越南蚵衝擊，雖然養殖季將結束，但尚有部分未收成，安平漁港附近可見蚵農忙著採收並雇工剝殼，準備出貨。南市區漁會總幹事林鈺昕說，近幾年進口的越南蚵對台灣蚵衝擊很大，許多越南蚵混充台灣蚵，讓蚵農受害，為此，透過立委建議要落實進口蚵的檢驗，不能無條件進口，以及嚴格取締越南蚵混充台灣蚵。

林鈺昕表示，日前有檢察官在他縣市產地抓越南蚵混充台灣蚵，已起了效應，目前台南安平尚有未採收的牡蠣，連日來陸續有盤商來叫貨，在養殖末期出現交易高峰。這是好現象，希望相關單位和檢調能加強這方面的取締及不法行為的偵辦，除了維護蚵農權益，也保障消費者。