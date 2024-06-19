投身台東偏遠「無醫村」 醫師余尚儒回嘉分享在宅醫療經驗

「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，昨起2天在嘉市新悅花園酒店登場，8年前，嘉市社區醫療發展協會前理事長余尚儒醫師，為圓推動在宅醫療心願，帶妻小投身台東偏遠「無醫村」服務，研討會以台灣在宅醫療學會理事長身分，回故鄉分享在宅醫療心得經驗。

「開放、合作、共享」，曾赴日學習在宅醫療的余尚儒說，嘉義市即將邁入超高齡社會，台灣少子化世界第一，工作人口減少，必須思考更有效率的運作模式，醫療和長照體系運作，才會有效率，醫院必須開放和基層合作，除了出院準備轉銜，在宅急症照護急診轉銜，乃至於24小時夜間應對，人員可相互支援，相互兼任，模式彼此熟悉，才能創造最大的躍界幸福。

余尚儒說，嘉市是長期照護先導計畫的鼻祖，也是在宅醫療的發源地，嘉義市以最適當的人口規模，地理尺度，充沛的醫療量能及厚實的長照資源，是我國醫療社福政策創新之都，超高齡社會政策的新動能。

余尚儒高醫醫學系、成大公衛所畢業，大學參加搶救樂生療養院社運，認識在台大攻讀城鄉所博士的日籍女生五十嵐祐紀子，2人在樂生辦婚禮傳為佳話，他用熱情醫師濟世救人精神，關心公共議題，在診所家醫科看診，休假參加社運還當公民記者。

余尚儒目前是台東都蘭診所所長，從西部去的異鄉人，落腳台東開診所行醫，是當地人眼中的「跑路醫師」，但他不忘初心，行醫足跡上山下海，踏進病人的家，更走入部落的心。

嘉市府及長照管理中心、台灣居家服務策略聯盟，聯合舉辦的「躍界-2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，以「躍界」作研討會主軸，代表跨躍界限、無限連結，衛福部長照司長祝健芳、全國跨領域長照夥伴及日本專家學者近300人齊聚。