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嘉義市舊興中警所 轉型青創基地

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
舊興中派出所，嘉市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，已展開耐震結構補強工程。記者魯永明／攝影
舊興中派出所，嘉市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，已展開耐震結構補強工程。記者魯永明／攝影

嘉義市日治時期東門派出所活化轉型文化基地，另個位於鬧區文化商圈的舊興中派出所36年歷史，市府將打造為青創基地兼旅客服務中心，耐震結構補強工程約3個月完工，後續進行室內裝修工程，預計年底完工。市府指出，明年規畫主題展覽、開辦青年創業團隊進駐徵選。

位於中正路、興中街、光彩街路口、屬舊城區核心的舊興中派出所，兩年前納入市府「舊城創新生」旗艦計畫，市府建設處說，修繕工程將分成結構補強、室內裝修兩大部分，前天結構補強工程開工，將置入12支鋼材補強建築物結構，後續室內裝修工程接手，結構補強及室內裝修預計年底完工。

建設處表示，未來轉型後將保留派出所警政宣導功能，分別規畫主題策展、公共休憩空間、公共廁所、講座場地，以及青創團隊進駐等場域功能，成為支持舊城新生、活化、轉型的知識支援系統，期待興中派出所完工後串連火車站願景館、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

另，位在東市場公明路與共和路口舊東門派出所，是嘉市僅存日治時期警察機關歷史建築，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，活化轉型文化基地，舉辦嘉義首名台籍醫師詩人林臥雲首展。

嘉義 團隊 歷史建築

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